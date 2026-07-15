Le club turc de Fenerbahçe a renforcé sa ligne d'attaque avec un nom de poids. Après une saison prolifique à Marseille, Mason Greenwood est devenu un joueur du club stambouliote pour 39 millions d'euros.

Le transfert a été officiellement annoncé

Fenerbahçe a officiellement confirmé l'achat de l'ailier anglais de 24 ans en provenance de Marseille. Le montant de l'accord entre les clubs s'élève à 39 millions d'euros.

Selon Reuters, le montant du transfert sera réglé en trois versements égaux sur trois ans. Fenerbahçe couvrira également les indemnités de formation conformément aux règles de la FIFA.

Joueur Mason Greenwood Âge 24 Poste ailier/attaquant Club précédent Marseille Nouveau club Fenerbahçe Montant du transfert 39 millions d'euros Durée du contrat 4 ans

Pourquoi Fenerbahçe a-t-il payé une telle somme ?

La saison dernière, Greenwood s'est imposé comme un attaquant de haut niveau dans le championnat de France. En Ligue 1, sous les couleurs de Marseille, il a disputé 32 matchs, inscrivant 16 buts et délivrant 7 passes décisives.

De telles statistiques sont cruciales pour Fenerbahçe. Le club turc avait besoin d'un joueur décisif en attaque pour la course au titre et les compétitions européennes.

Greenwood est capable de jouer sur les deux ailes, excelle dans les incursions dans la surface et possède une frappe redoutable du pied gauche.

Une nouvelle étape à Istanbul

Greenwood a signé un contrat de 4 ans avec Fenerbahçe. C'est un nouveau défi majeur dans la carrière du joueur.

Fenerbahçe est un club qui vit sous la pression des supporters, avec de grandes exigences et une lutte constante pour le titre. Ici, bien jouer ne suffit pas, il faut des résultats.

Surtout après un transfert de 39 millions d'euros, il ne serait pas surprenant que l'on attende immédiatement de Greenwood des buts, des passes décisives et une capacité à faire la différence dans les matchs importants.

Sa saison à Marseille l'a relancé sur le marché

Greenwood a relancé sa carrière à haut niveau à Marseille. En France, il a été efficace pour marquer, accélérer le jeu et déstabiliser les défenses adverses par ses actions individuelles.

Selon Reuters, Greenwood a marqué 37 buts en 66 matchs de championnat sur deux saisons à Marseille.

Ces chiffres ont fait de lui une cible attrayante pour le géant turc.

"Manchester United" : un nouveau chemin pour le produit du centre de formation

Mason Greenwood est un pur produit de l'académie de "Manchester United". Il a intégré l'équipe première du club anglais avec de grands espoirs, avant d'être prêté à Getafe.

En 2024, il a rejoint Marseille. Désormais, sa carrière se poursuit en Turquie.

C'est une nouvelle opportunité pour le joueur : à Istanbul, il peut à nouveau s'affirmer comme un attaquant redoutable sur la scène européenne.

Un transfert signal pour Fenerbahçe

Cet achat montre que les ambitions du club turc sont élevées. Fenerbahçe n'a pas seulement étoffé son effectif, il a recruté un joueur capable de changer le cours d'un match.

Greenwood peut aider l'équipe sur les points suivants :

• apporter de la vitesse et de la technique individuelle sur les ailes ;

• augmenter les opportunités de frappe en repiquant dans l'axe ;

• renforcer la concurrence en attaque ;

• accroître le danger devant le but lors des grands matchs ;

• apporter son expérience des compétitions européennes.

La pression sera désormais immense

39 millions d'euros est une somme importante pour le football turc. Par conséquent, les attentes envers Greenwood seront élevées.

Sa mission n'est pas seulement de soigner ses statistiques, mais de devenir l'une des figures de proue de l'attaque de Fenerbahçe. À Istanbul, les supporters peuvent vous adorer rapidement, mais ils sont aussi très exigeants.

Greenwood devra surmonter cette pression par ses buts.

Transfert majeur, question majeure

Mason Greenwood est devenu un joueur de Fenerbahçe. Après une saison efficace à Marseille, il entame un nouveau chapitre en Turquie.

Ce transfert renforce les ambitions de titre et européennes de Fenerbahçe. Mais la question principale reste ouverte : Greenwood pourra-t-il justifier l'investissement de 39 millions d'euros à Istanbul ?