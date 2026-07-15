Les États-Unis accusent des fournisseurs d'hébergement « pare-balles » russes de cybercriminalité

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Les États-Unis accusent des fournisseurs d'hébergement « pare-balles » russes de cybercriminalité

Le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé trois ressortissants russes et deux grands fournisseurs d'hébergement pour cyberattaques, complot et blanchiment d'argent. Les réseaux gérés par ces individus auraient causé des dizaines de millions de dollars de pertes aux entreprises américaines. Cette affaire marque une nouvelle étape dans les tensions internationales liées à la cybersécurité. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon le ministère de la Justice, Aleksandr Volosovik, Kirill Zatolokin et Yuliya Pankova, résidant à Saint-Pétersbourg, possédaient les sociétés d'hébergement Media Land et ML.Cloud. Ces plateformes servaient de « refuge » aux cybercriminels et aux pirates soutenus par l'État. Selon TechCrunch, ces entreprises proposaient leurs services comme hébergement « pare-balles » (bulletproof), promettant de protéger leurs clients contre les demandes des forces de l'ordre.

62 millions de dollars de dommages et ampleur des cyberattaques

Selon les documents d'enquête, les pirates utilisant cette infrastructure d'hébergement ont attaqué des dizaines d'entreprises dans plus de 20 États américains. En conséquence, les criminels ont détourné un total de 62 millions de dollars. Les attaques incluent des attaques DDoS, du phishing pour voler des données d'utilisateurs et des cyberattaques contre des infrastructures critiques.

Par ailleurs, le Trésor américain avait précédemment imposé des sanctions contre Media Land et ML.Cloud, car ces fournisseurs permettaient à des groupes de ransomware notoires tels que LockBit, BlackSuit et Play d'utiliser leurs serveurs. Les sanctions interdisent aux citoyens et entreprises américains toute transaction financière avec ces ressortissants russes.

Ces informations sont également importantes pour les utilisateurs et entrepreneurs d'Ouzbékistan. Les cyberattaques sur le réseau mondial sont souvent sans frontières, et les attaques menées via des hébergements « pare-balles » peuvent également menacer les infrastructures en Asie centrale. Les experts internationaux recommandent d'utiliser des services d'hébergement sécurisés et sous licence.

La probabilité que les Russes inculpés soient arrêtés est jugée faible. Il est de notoriété publique que la Russie n'extrade pas ses citoyens vers des pays étrangers. Cependant, comme l'a souligné Taysen Duva, représentant du ministère de la Justice des États-Unis, les forces de l'ordre continueront de démanteler les réseaux de cybercriminels et de protéger les infrastructures critiques. Si les suspects voyagent dans des pays ayant un traité d'extradition avec les États-Unis, ils pourraient être arrêtés.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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