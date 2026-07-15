L'Inde cherche à mettre fin à l'hégémonie chinoise dans la production de smartphones

Le gouvernement indien a annoncé un nouveau programme de subventions de plusieurs milliards de dollars pour renforcer sa position sur le marché mondial de l'électronique et mettre fin à la domination de la Chine dans la chaîne de production des smartphones. Ce plan stratégique présenté par New Delhi vise non seulement l'assemblage d'appareils, mais aussi la localisation des composants et le développement de l'industrie des semi-conducteurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans le cadre du nouveau programme "Mobile Phone Manufacturing Scheme", 6,5 milliards de dollars (625 milliards de roupies) seront alloués sur cinq ans. Ce programme offre aux fabricants des subventions sous forme de cashback allant de 2,25 % à 5 % en fonction du volume des ventes. Si les entreprises produisent des composants clés directement en Inde, une incitation supplémentaire de 1,5 % est prévue.

Un investissement massif pour les semi-conducteurs et les composants

Selon TechCrunch, le gouvernement indien ne veut pas se limiter aux smartphones. 13,3 milliards de dollars supplémentaires sont alloués pour soutenir la production de semi-conducteurs. Ces fonds seront utilisés pour la conception de puces, la recherche et la mise en place d'un système d'approvisionnement en matériaux essentiels. Il s'agit de la suite logique du programme de fabrication de puces lancé en 2021.

Au cours de la dernière décennie, l'Inde est devenue un centre de production majeur pour des géants comme Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo et Vivo. Apple, en particulier, se concentre sur l'Inde pour diversifier sa chaîne d'approvisionnement. Actuellement, près de 25 % de tous les iPhone dans le monde sont assemblés dans les usines de Foxconn et Tata Group en Inde.

Selon Counterpoint Research, l'Inde détient actuellement 18 % de la production mondiale de smartphones. À titre de comparaison, la part de la Chine est de 63 %. Pour réduire cet écart, New Delhi attire non seulement de grandes marques, mais réduit également les droits d'importation. Par exemple, les taxes sur les composants de smartphones ont été récemment supprimées, ce qui réduit considérablement les coûts de production pour des entreprises comme Apple et Xiaomi.

Efficacité économique et nouveaux emplois

Les experts soulignent que ce nouveau programme marque le passage de l'Inde d'une stratégie de « simple assemblage » à une étape de « localisation profonde et de recherche » (R&D). Selon Navkendar Singh, vice-président du cabinet d'études IDC, cette mesure donne aux entreprises comme Apple la confiance nécessaire pour réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine et créer un cycle de production complet en Inde.

Selon les estimations du gouvernement, ce programme, qui se poursuivra jusqu'en mars 2031, devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :

Production totale d'appareils mobiles pour une valeur de 405 milliards de dollars ;

Création de plus de 60 000 nouveaux emplois directs dans le secteur ;

Formation d'un écosystème local de composants et réduction de la sortie de devises étrangères.

En conclusion, à une époque où le prix des puces mémoire et d'autres composants augmente, cette initiative de l'Inde pourrait devenir le moyen le plus optimal pour les marques mondiales de réaliser des économies. Si le plan réussit, la lutte pour le leadership technologique dans la région Asie atteindra un nouveau stade.