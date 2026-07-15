Motorola Edge 70 Max présenté : batterie de 7100 mAh et Snapdragon 8 Gen 5

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Motorola Edge 70 Max présenté : batterie de 7100 mAh et Snapdragon 8 Gen 5

Sur le marché des smartphones, trouver l'équilibre entre une longue autonomie et des performances élevées a toujours été un défi. Avec son nouveau flagship Edge 70 Max, Motorola propose une solution définitive à ce problème. L'appareil a attiré l'attention des passionnés de technologie non seulement grâce à son processeur de dernière génération, mais aussi grâce à sa batterie silicium-carbone d'une capacité record. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La principale caractéristique du nouveau modèle est sa batterie silicium-carbone de quatrième génération. Malgré une capacité de 7100 mAh, les ingénieurs ont réussi à maintenir le boîtier de l'appareil étonnamment fin, avec une épaisseur de seulement 8,29 mm. Cette technologie offre une densité énergétique supérieure à celle des batteries lithium-ion traditionnelles, ce qui constitue une nouvelle norme pour les smartphones modernes.

Sommet de l'écran et des performances

Le Motorola Edge 70 Max fait également preuve d'une approche sans compromis en matière d'affichage. L'appareil est équipé d'un panneau AMOLED LTPO Quad HD+ Extreme de 6,8 pouces, prenant en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz. Plus surprenant encore, la luminosité maximale de l'écran atteint 7000 nits, garantissant une visibilité parfaite même en plein soleil. Le verre Gorilla Glass 7i protège l'écran des agressions extérieures.

La puissance interne de l'appareil repose sur la plateforme la plus puissante de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 5. Selon ixbt.com, le smartphone est doté de 8 ou 12 GB de RAM LPDDR5X et de 256 GB de stockage interne UFS 4.1. De telles spécifications permettent d'exécuter les jeux les plus exigeants et les tâches complexes basées sur l'AI en quelques secondes.

Caméra et système de protection

Pour les amateurs de photographie, Motorola a intégré, en collaboration avec Sony, un capteur principal Sony LYTIA-710 de 50 mégapixels. Équipée d'un système de stabilisation optique (OIS), cette caméra capture des images de haute qualité, même de nuit ou en mouvement. Il existe également un module macro ultra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels. Au niveau logiciel, le système Android 16 fonctionne sous l'interface Hello UX.

La durabilité du smartphone atteint les standards militaires. Il répond non seulement aux certifications d'étanchéité IP68 et IP69, mais aussi aux exigences de la norme militaire américaine MIL-STD-810H. Cela signifie que l'Edge 70 Max est conçu pour résister aux températures extrêmes, aux chocs et à la pression. En ce qui concerne la charge, les options suivantes sont proposées :

  • Charge rapide filaire TurboPower de 90 W ;
  • Charge sans fil magnétique Qi2 de 25 W ;
  • Fonction de charge inversée (reverse) de 5 W.
Le Motorola Edge 70 Max sera commercialisé sur le marché mondial à un prix commençant à environ 570 dollars. Le fabricant promet aux utilisateurs trois mises à jour majeures d'Android et cinq ans de mises à jour de sécurité, garantissant ainsi la pérennité de l'appareil sur le long terme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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