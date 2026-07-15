Le Japon va retester la fusée Epsilon S après des échecs

L'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) a annoncé son nouveau plan pour le lancement de sa fusée de nouvelle génération Epsilon S. Deux explosions majeures lors des tentatives précédentes avaient mis le projet en pause, mais les experts du pays du Soleil-Levant ont résolu les problèmes et visent un vol d'ici mars 2027. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la chaîne NHK, les ingénieurs de la JAXA se concentrent sur le moteur du deuxième étage, qui reste le point le plus faible de la fusée. Un test séparé de cette pièce modernisée est prévu pour le 23 juillet de cette année au centre spatial de Tanegashima, dans la préfecture de Kagoshima. Ce test déterminera l'avenir de l'ensemble du projet.

Problèmes techniques et accidents passés

Le projet Epsilon S a rencontré de sérieux obstacles ces dernières années. En particulier, la destruction à deux reprises du deuxième étage de la fusée a été un coup dur pour les ingénieurs japonais. Le premier accident a eu lieu en 2023 lors d'essais au sol dans la préfecture d'Akita, tandis que la deuxième explosion a été enregistrée en 2024 au centre spatial de Tanegashima.

Ces défaillances ont empêché le passage aux essais en vol complets de la fusée. Les spécialistes travaillent actuellement à corriger tous les défauts de conception identifiés et à augmenter la durabilité du moteur. Epsilon S est une version améliorée à propergol solide de la famille Epsilon, développée depuis 2013.

Une nouvelle opportunité pour le marché des petits satellites

Cette fusée à trois étages a été développée en collaboration entre la JAXA et la société aérospatiale IHI. Sa mission principale est de mettre en orbite des satellites de petite taille. À une époque où la demande mondiale pour des lancements rapides et économiques de dispositifs compacts augmente, Epsilon S devrait renforcer la position du Japon dans ce secteur.

Pour le Japon, disposer de ses propres lanceurs a non seulement une importance scientifique, mais aussi stratégique. Si le vol prévu d'ici 2027 est couronné de succès, le pays pourra rivaliser avec les entreprises américaines et chinoises sur le marché international des lancements commerciaux. Pour l'instant, toute l'attention est portée sur l'essai technique crucial de juillet.