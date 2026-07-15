Chelsea à l'aube d'une nouvelle ère : Xabi Alonso impose une discipline de fer

Le club londonien de Chelsea a entamé sa préparation pour la nouvelle saison sous la houlette de son nouvel entraîneur, Xabi Alonso. Dès son arrivée, le technicien espagnol a mis l'accent sur la condition physique des joueurs. Le fait que les "Blues" aient été surpassés par presque tous leurs adversaires en termes de statistiques de course la saison dernière avait suscité de vives inquiétudes au sein de la direction et du staff technique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon la BBC, Alonso a introduit un système d'entraînement physique extrêmement exigeant au centre de Cobham. Cette méthode rappelle à beaucoup l'intensité élevée de l'ère Mauricio Pochettino. L'objectif principal du nouvel entraîneur est de faire de l'effectif de Chelsea l'équipe la plus endurante et la plus robuste physiquement de Premier League. Pour ce faire, il a intégré le spécialiste Ismael Camenforte Lopez à son staff.

Résultat inattendu pour Cole Palmer

La star de l'équipe, Cole Palmer, a su se montrer à la hauteur lors des tests du nouvel entraîneur malgré ses blessures de la saison passée. Lors du test de résistance spécifique (bleep test), Palmer a enregistré un résultat inattendu, se classant deuxième de l'équipe. La première place a été décrochée par le jeune talent Reiss Walsh, tandis que la nouvelle recrue brésilienne Estevao Willian a complété le podium.

Xabi Alonso a salué la détermination de Palmer : "Il veut être physiquement prêt et est déterminé à laisser derrière lui les blessures de l'an dernier. Cole est un joueur unique ; s'il est dans de bonnes dispositions, il deviendra notre arme principale. Pour l'instant, tout se passe comme prévu", a souligné l'entraîneur.

Selon les informations de Goal.com, Alonso ne travaille pas seulement comme entraîneur principal, mais avec le statut de manager disposant de larges pouvoirs. Cela lui permet de travailler directement avec les directeurs sportifs du club et d'exercer une influence plus forte sur la politique de transfert. Le technicien espagnol a déjà discuté de ses plans futurs avec Enzo Fernández et a établi le contact avec les nouveaux joueurs.

Alonso a fixé comme objectif principal le retour du club en Ligue des champions. Selon lui, l'équipe possède une base solide, mais il est nécessaire de renforcer l'effectif pour lutter pour le titre dans le championnat le plus compétitif au monde. Par conséquent, Chelsea devrait s'activer sur le marché des transferts dans les prochains jours.

La prochaine étape de la préparation d'avant-saison se poursuivra dans le cadre d'une tournée mondiale. L'accent sera davantage mis sur les entraînements tactiques, mais d'ici là, les joueurs doivent atteindre la forme physique exigée par Alonso. "Esprit, objectif et énergie positive" : la révolution du nouvel entraîneur à Stamford Bridge repose précisément sur ces principes.