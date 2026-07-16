Chelsea sous le feu des critiques pour une erreur sur les réseaux sociaux

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Chelsea sous le feu des critiques pour une erreur sur les réseaux sociaux

Le club londonien de Chelsea a été contraint de supprimer une publication concernant son joueur Enzo Fernández, sur fond de défaite de l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du Monde. La célébration sur les réseaux sociaux du club du but marqué par le milieu de terrain argentin contre les Anglais a provoqué une vive indignation parmi les supporters. Cet incident est perçu comme un manque de respect du club envers les sentiments des fans locaux. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors du match comptant pour les demi-finales de la Coupe du Monde, l'équipe d'Argentine a battu l'Angleterre 2-1, décrochant ainsi son billet pour la finale. Enzo Fernández a été l'auteur du but égalisateur lors de cette rencontre. Dès l'apparition sur les pages officielles de Chelsea d'un message saluant ce but, une véritable tempête s'est levée parmi les supporters anglais. De nombreux fans ont qualifié de "honteuse" la célébration par le club local du but ayant causé la défaite de leur propre sélection nationale.

La réaction virulente des supporters

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont accusé l'administration de Chelsea de ne pas respecter la base de fans du club et les valeurs du football anglais. Dans les commentaires laissés sur le réseau X (anciennement Twitter), les supporters ont jugé cette action du club totalement injustifiée et inappropriée. Face à l'escalade de la situation, la direction du club londonien a supprimé la publication de tous les canaux officiels, mais aucune déclaration officielle n'a été faite pour le moment.

Selon Goal.com, cet incident n'est pas la première controverse entourant Enzo Fernández. Auparavant, après la victoire lors de la Copa América 2024, le joueur avait été impliqué dans une polémique liée à des chants à caractère raciste. À l'époque, Fernández avait présenté des excuses publiques et le club de Chelsea avait pris des mesures disciplinaires internes à son encontre.

Une situation complexe entre le club et le joueur

Enzo Fernández a rejoint Chelsea en 2023 en provenance du Benfica pour un montant record au Royaume-Uni. Bien qu'il soit un joueur clé de l'équipe, ses succès sur la scène internationale et la manière dont ils sont relayés par le club suscitent régulièrement des débats au sein de la communauté anglaise.

Cet événement a démontré une fois de plus à quel point les clubs de football modernes doivent être prudents dans la gestion de leurs réseaux sociaux. Il est crucial pour les clubs devenus des marques mondiales de maintenir un équilibre entre le soutien à leurs joueurs étrangers et les sentiments patriotiques des supporters locaux. Actuellement, les administrateurs de Chelsea réfléchissent à la manière de regagner la confiance des fans après cette erreur.

ChelseaEnzo FernándezAngleterreArgentineCoupe du Monde
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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