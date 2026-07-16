Jude Bellingham et Lionel Messi : l'explication de la star anglaise sur leur échange tendu

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Jude Bellingham et Lionel Messi : l'explication de la star anglaise sur leur échange tendu

Le match intense entre l'Angleterre et l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde est resté gravé dans les mémoires non seulement pour ses buts, mais aussi pour les confrontations émotionnelles au milieu du terrain. L'échange verbal entre le milieu de terrain anglais Jude Bellingham et le légendaire Lionel Messi a attiré l'attention de beaucoup. Après cet incident, Bellingham a clarifié la situation, expliquant ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. C'est ce que rapporte Goal.com indique. rapporte.

Une décision arbitrale en première mi-temps, lors du match remporté 2-1 par l'Argentine, a suscité des débats. Après la décision en faveur des Sud-Américains, Bellingham et Messi ont eu une altercation verbale. Selon Goal.com, bien que cette situation ait fait l'objet de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux, le jeune milieu de terrain considère cela comme faisant partie du jeu.

Émotions et échanges sur le terrain

Selon Bellingham, la conversation entre lui et Messi portait uniquement sur des épisodes de jeu et n'avait rien de personnel. « Une conversation avec Messi ? En réalité, nous discutions d'une faute. Ce n'était rien de grave. Je suis sûr que tout le monde va en faire une grande histoire, mais il n'y a rien », a expliqué Bellingham dans une interview accordée au journal AS.

Le joueur anglais a révélé les détails de l'échange : « J'ai dit qu'il y avait eu une faute juste avant, et il a demandé : 'Et la faute sur moi ?'. Je lui ai répondu : 'Tu es assez fort pour encaisser ça'. C'est juste une partie d'un match de haut niveau, rien de plus ».

Une défaite douloureuse, mais un honneur de jouer contre Messi

Bien que des moments de tension aient eu lieu sur le terrain, Bellingham a exprimé des pensées chaleureuses sur Lionel Messi après le match. Il a souligné que, malgré la douleur de la défaite, il considère comme un grand honneur de jouer contre l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Le fait que l'équipe d'Angleterre quitte une fois de plus un tournoi majeur sans trophée a été un coup dur pour lui.

« Bien sûr, je suis du côté des perdants et c'est très douloureux. Mais jouer contre l'un des meilleurs est un privilège. Je voulais vraiment faire partie de l'équipe qui apporterait enfin le succès à l'Angleterre. C'est très difficile de répéter aux fans ce qu'ils entendent depuis des années. Je leur présente mes excuses pour cela », a ajouté le joueur.

Cette rencontre a une fois de plus repoussé le rêve de titre international tant attendu de l'Angleterre. Pour de jeunes stars comme Jude Bellingham, cette expérience devrait servir de base pour les victoires futures. L'Argentine, menée par Messi, a poursuivi son parcours pour devenir le protagoniste principal du tournoi.

Jude BellinghamLionel MessiAngleterreArgentineFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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