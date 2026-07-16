Altercation entre Jude Bellingham et Valentín Barco : de nouvelles images révèlent la vérité

L'incident survenu après la demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Argentine reste au centre de l'attention. De nouvelles images de l'altercation entre la star du Real Madrid, Jude Bellingham, et l'Argentin Valentín Barco ont clarifié les raisons du comportement agressif du milieu de terrain anglais. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Bien que la diffusion initiale montrait Bellingham frappant son adversaire, des vidéos filmées par des fans sur les réseaux sociaux montrent que le déroulement des faits était bien plus complexe. Selon Goal.com, après la défaite 1-2 de l'Angleterre, alors que Bellingham serrait la main du gardien remplaçant argentin, Barco lui a adressé des insultes. Bellingham, qui maîtrise bien l'espagnol, n'a pas pu supporter ces propos et a frappé son adversaire à la tête.

Provocations sur le terrain et explosion émotionnelle

La situation a rapidement dégénéré, Barco poussant le joueur anglais. Le défenseur expérimenté Nicolás Otamendi est intervenu. Les gardiens anglais James Trafford et Dean Henderson ont tenté de stopper la bagarre, tandis que l'attaquant Ollie Watkins a éloigné un Bellingham furieux de la scène.

Il s'avère que bien que Valentín Barco n'ait pas joué, il a passé le match et l'après-match à provoquer les joueurs anglais. Notamment, après l'égalisation d'Enzo Fernández, le jeune joueur a couru sur le terrain et a célébré de manière provocatrice devant les représentants anglais, comme le montrent les vidéos.

Bellingham a subi une pression physique constante de la part des Argentins tout au long du match. Des joueurs comme Leandro Paredes et Cristian Romero ont également eu des gestes rudes et provocateurs envers Jude Bellingham. Cela a conduit le joueur à perdre son sang-froid au coup de sifflet final.

L'erreur tactique de Thomas Tuchel et les raisons de la défaite

La défaite de l'Angleterre est liée non seulement aux altercations, mais aussi à des erreurs tactiques. Après le but d'Anthony Gordon, le sélectionneur Thomas Tuchel a décidé de passer à un jeu défensif. Cependant, cette décision n'a pas porté ses fruits, l'Argentine a accentué la pression et a arraché la victoire grâce à un but de Lautaro Martínez.

Après le match, Tuchel a assumé la responsabilité de la défaite et a reconnu que son équipe avait joué de manière trop passive. Bellingham, quant à lui, s'est excusé auprès des fans qui attendent un titre depuis 60 ans, soulignant que cette défaite reste l'un des moments les plus douloureux de sa carrière.