L'Argentine sous la menace d'une sanction avant la finale

Une nouvelle controverse entoure l'équipe nationale d'Argentine après sa victoire dramatique contre l'Angleterre. La Fédération argentine de football pourrait faire l'objet de mesures disciplinaires de la part de la FIFA en raison d'une banderole politique sur les îles Malouines déployée par les joueurs.

Une banderole controversée lors des célébrations

L'Argentine a battu l'Angleterre 2-1 en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, atteignant la finale pour la deuxième fois consécutive.

Après le coup de sifflet final, Lisandro Martínez et Giovani Lo Celso ont brandi une banderole proclamant « Les Malouines appartiennent à l'Argentine » devant les supporters en tribune. L'origine de cette banderole reste incertaine.

Cet acte a ramené le conflit territorial entre l'Angleterre et l'Argentine sur le terrain de football.

Que stipule le règlement de la FIFA ?

La FIFA interdit l'affichage de drapeaux, banderoles, vêtements ou tout autre matériel à caractère politique dans les stades. Les règles stipulent également que les tenues des joueurs ne doivent comporter aucun slogan ou image à caractère politique, religieux ou personnel.

Si l'infraction est confirmée, les sanctions pourraient prendre les formes suivantes :

Une amende pour la Fédération argentine de football ;

Un avertissement officiel à la fédération ;

Des mesures disciplinaires contre des joueurs spécifiques ;

Des restrictions supplémentaires pour les prochains matchs.

Cependant, la nature et l'ampleur de la sanction ne seront connues qu'après l'examen officiel du dossier par la FIFA.

La Grande-Bretagne demande une enquête

Le ministre britannique des Entreprises, Peter Kyle, a appelé la FIFA à enquêter officiellement sur l'incident, soulignant que les questions politiques doivent rester en dehors de la Coupe du Monde.

Au moment de la publication de l'article par Reuters, la FIFA n'avait pas encore réagi officiellement. Par conséquent, les informations faisant état d'une sanction contre l'Argentine ne sont pas confirmées ; il s'agit pour l'instant d'une procédure disciplinaire potentielle.

Pourquoi ce message est-il si controversé ?

Les îles Falkland La Grande-Bretagne sont un territoire d'outre-mer sous contrôle britannique. L'Argentine les appelle îles Malouines et maintient ses revendications de souveraineté sur le territoire.

Le 2 avril 1982, un conflit armé a éclaté entre les deux nations. Après la reddition des forces argentines le 14 juin, la Grande-Bretagne a conservé le contrôle des îles.

La guerre de 74 jours a coûté la vie à 649 soldats argentins, 255 soldats britanniques et trois civils. Le débat politique sur la souveraineté du territoire reste irrésolu.

Une pression inutile avant la finale

L'Argentine affrontera l'Espagne le 19 juillet en finale de la Coupe du Monde 2026. Alors que l'équipe de Lionel Scaloni est à un pas d'un deuxième titre historique consécutif, cette controverse extra-sportive pourrait ajouter une pression inutile sur les joueurs.

D'un point de vue sportif, l'Argentine a célébré une grande victoire. Mais la banderole au slogan politique a transformé la fête en une affaire disciplinaire potentielle.

La question principale est désormais : la FIFA se contentera-t-elle d'un simple avertissement ou imposera-t-elle une sanction sévère à l'Argentine avant la finale ?