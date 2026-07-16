SpaceX a installé la plus grande fusée du monde sur le pas de tir

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a terminé les derniers préparatifs pour le prochain vol de Starship, le système de fusée le plus puissant de l'histoire de l'exploration spatiale. Au cosmodrome de Starbase au Texas, le vaisseau Ship 40 et le propulseur Booster 20 ont été assemblés et mis en position de pré-lancement. Ce 13e vol devrait marquer une nouvelle étape dans le développement des technologies spatiales. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations de NASASpaceflight, le processus d'assemblage de la fusée géante a été réalisé à l'aide des « bras » mécaniques d'une tour spéciale appelée Mechazilla. Cette technologie est conçue non seulement pour assembler la fusée, mais aussi pour la rattraper en plein vol à l'avenir, démontrant ainsi le leadership de SpaceX en matière de systèmes réutilisables.

Mises à jour techniques et tests

Le propulseur Super Heavy Booster 20, préparé pour cette mission, a réussi avec succès un test statique le 10 juillet dernier, impliquant l'ensemble de ses 33 moteurs Raptor. De son côté, le vaisseau Ship 40 a également terminé la phase de vérification de fonctionnement de 60 secondes de ses 6 moteurs. Ce vaisseau est le deuxième exemplaire de la modification V3, se distinguant par des réservoirs de carburant plus grands et des moteurs améliorés par rapport aux précédents.

Selon le calendrier de vol, la fenêtre de lancement de 90 minutes s'ouvrira le 16 juillet à 17h45, heure locale. Pour l'Ouzbékistan, cet événement correspondra au matin du 17 juillet. Les experts visent à accomplir plusieurs tâches complexes au cours de ce vol :

Séparation réussie des étages de la fusée ;

Redémarrage des moteurs du Ship 40 dans l'espace ;

Déploiement de la charge utile (satellites Starlink) ;

Atterrissage en douceur du vaisseau et du propulseur dans la zone désignée.

Il est précisé que le vaisseau transportera à son bord des satellites Starlink V3 de nouvelle génération. Cependant, ces appareils ne resteront pas en orbite. Ils se déplaceront le long d'une trajectoire suborbitale avec Starship et il est prévu qu'ils brûlent dans les couches de l'atmosphère à la fin de la mission. Cette méthode permet de tester les nouveaux systèmes avec une charge réelle.

Cet événement revêt également une grande importance pour les passionnés d'espace en Ouzbékistan, car le succès du projet Starship influencera directement la baisse des coûts de communication par satellite et l'expansion de la couverture Internet mondiale à l'avenir. Avec ce vol, SpaceX continue de poser les bases des missions vers Mars et la Lune.