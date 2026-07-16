Le plus grand exploit de la Coupe du Monde 2026 : Messi établit un record absolu après la victoire d'hier !

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine Lionel Messi continue d'émerveiller le monde du football. Lors du match dramatique des demi-finales de la Coupe du Monde 2026 contre l'Angleterre (2-1), Messi a délivré deux passes décisives, propulsant son équipe vers la grande finale contre l'Espagne.

Grâce à ce match, la légende de 39 ans a établi les records les plus grands et inégalés de l'histoire des Coupes du Monde.

Zamin.uz présente cette réalité historique du football ainsi qu'une analyse des performances des deux légendes, Messi et Ronaldo, lors des tournois mondiaux.

Une action décisive par match !

Lors de la Coupe du Monde 2026, Lionel Messi a déjà accumulé, en 7 matchs disputés : 8 buts et 4 passes décisives Ses statistiques globales en Coupe du Monde ont atteint un niveau tout simplement incroyable :

Matchs disputés en Coupe du Monde : 33 matchs

Buts marqués : 21 buts

Passes décisives : 12 passes décisives

Total points au système « But + Passe » : 33 points

Record historique : Messi a participé à exactement 33 matchs dans l'histoire des Coupes du Monde, enregistrant 33 buts et passes décisives. Cela signifie une implication directe dans une action de but par match en moyenne. Une telle régularité n'a jamais été vue dans l'histoire des Mondiaux !

Messi et Ronaldo : quel est l'écart en Coupe du Monde ?

La rivalité entre les deux plus grands joueurs de notre époque est également évidente en Coupe du Monde. Le quintuple vainqueur du « Ballon d'Or » Cristiano Ronaldo a également disputé 5 matchs avec le Portugal lors de cette Coupe du Monde 2026, marquant 3 buts. Cependant, en termes de statistiques globales en Coupe du Monde, Messi a largement devancé son rival.

Le tableau suivant compare les performances globales des deux légendes en Coupe du Monde :

Indicateurs Lionel Messi (Argentine) Cristiano Ronaldo (Portugal) Matchs en Coupe du Monde 33 27 Nombre de buts marqués 21 11 Passes décisives effectuées 12 2 Points au système « But + Passe » 33 points 13 points Efficacité moyenne (par match) 1.00 0.48

En avant vers la grande finale !

Désormais, l'équipe nationale d'Argentine, menée par Lionel Messi, attend la finale décisive de la Coupe du Monde 2026. Après avoir éliminé les Anglais, l'« Albiceleste » affrontera l'Espagne en finale.

Ce match est une opportunité exceptionnelle pour Messi, âgé de 39 ans, de battre davantage ses records en Coupe du Monde et de marquer l'un des points culminants de sa carrière.