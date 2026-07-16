Le message douloureux de Bellingham : « Pardonnez-nous »

L'Angleterre n'a pas pu résister à la pression de l'Argentine à quelques minutes d'une place en finale de la Coupe du Monde 2026. Après cette lourde défaite, Jude Bellingham s'est adressé aux supporters pour s'excuser de voir l'équipe s'arrêter une nouvelle fois au stade décisif.

« Cela m'anéantit complètement »

Bellingham n'a pas caché ses émotions après la demi-finale contre l'Argentine. Il a souligné qu'il voulait désespérément faire partie de la génération qui emmènerait l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde.

« Le fait de devoir m'excuser une fois de plus auprès des supporters pour cette performance décevante m'anéantit complètement. Pardonnez-nous », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par Fabrizio Romano.

Ce court message montre à quel point la défaite a été difficile pour les joueurs anglais. L'équipe était si proche de la finale, mais les dernières minutes ont bouleversé tous les plans.

L'Angleterre a ouvert le score mais n'a pas su conserver son avantage

À la 55e minute de la demi-finale, Anthony Gordon a donné l'avantage à l'Angleterre. Les hommes de Thomas Tuchel ont longtemps tenu le score, mais l'Argentine a exercé une forte pression en fin de match.

Enzo Fernández a égalisé à la 85e minute. Dans le temps additionnel, Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire, propulsant l'Argentine en finale. Lionel Messi a délivré deux passes décisives.

Événement clé Minute But de l'Angleterre 55 Égalisation de l'Argentine 85 But de la victoire 90+2 Score final Angleterre — Argentine 1:2

Bellingham n'a pas pu avoir un impact décisif

Bien que le milieu de terrain anglais ait disputé l'intégralité du match, il n'a pas réussi à se distinguer par un but ou une passe décisive.

Dans les dernières minutes, alors que l'Argentine intensifiait sa pression, l'Angleterre a eu du mal à contrôler le ballon au milieu de terrain. Bellingham et ses coéquipiers ont été contraints de défendre plutôt que de poursuivre leurs attaques.

Tuchel a également assumé la responsabilité des décisions tactiques prises après la défaite. Il a admis que l'équipe était très proche de la finale, mais que l'Argentine avait pris le contrôle total en fin de match.

Faut-il s'excuser auprès des supporters ?

Le message de Bellingham témoigne d'un grand sens des responsabilités. Cependant, l'Angleterre a atteint les demi-finales et a mené longtemps face au champion du monde en titre.

C'est pourquoi, sur les réseaux sociaux, certains supporters affirment que les joueurs n'ont pas à s'excuser. Dans les discussions sur le programme BBC Match of the Day, beaucoup ont exprimé leur soutien à Bellingham et à l'équipe.

Mais pour le joueur lui-même, le résultat a été perçu différemment : l'objectif principal n'était pas d'atteindre les demi-finales, mais de ramener la coupe en Angleterre.

Le tournoi n'est pas encore terminé pour l'Angleterre

L'équipe de Thomas Tuchel affrontera désormais la France pour la troisième place. L'Argentine, quant à elle, disputera le titre contre l'Espagne en finale.

La médaille de bronze ne pourra pas effacer totalement la douleur de la demi-finale. Mais l'Angleterre a encore l'opportunité de terminer le tournoi sur une victoire et d'envisager l'avenir avec confiance.

Le rêve de Bellingham n'est pas terminé

Jude Bellingham a été l'un des principaux leaders de l'Angleterre lors de ce mondial. En demi-finale, la place en finale qu'il espérait lui a échappé.

Son « Pardonnez-nous » adressé aux fans montre la douleur de la défaite. Cependant, le joueur de 23 ans a encore d'autres grands tournois et de nouvelles opportunités devant lui.

Selon vous, les joueurs anglais auraient-ils dû s'excuser auprès des supporters après avoir atteint les demi-finales ?