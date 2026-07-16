Lionel Messi et les joueurs argentins ont révélé la méthode secrète de Jordan Pickford

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Lionel Messi et les joueurs argentins ont révélé la méthode secrète de Jordan Pickford

Après une victoire acharnée contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde, le capitaine de l'Argentine, Lionel Messi, et ses coéquipiers ont examiné la bouteille d'eau du gardien adverse, Jordan Pickford. Ce récipient n'était pas seulement destiné à l'hydratation, mais était recouvert de notes spécifiques pour préparer une éventuelle séance de tirs au but. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Une fois le match terminé, un membre du staff technique argentin a récupéré la bouteille sur le terrain et l'a remise à Lionel Messi. Selon Goal.com, les images montrent Messi étudiant attentivement les inscriptions sur la bouteille et en discutant avec ses coéquipiers. La surface du récipient contenait des détails précis sur les styles de tir et les zones préférentielles des joueurs argentins.

Les rires des stars argentines et la préparation de Pickford

Il est intéressant de noter que les notes sur la bouteille ont suscité l'hilarité parmi les joueurs argentins. En particulier, le milieu de terrain Enzo Fernández a pris avec humour les informations concernant son nom et ses habitudes de tir. Bien que le gardien anglais Jordan Pickford ait étudié à l'avance la direction des tirs de chaque adversaire, les événements survenus pendant le temps réglementaire ont rendu cette préparation inutile.

L'équipe d'Angleterre dominait la rencontre, mais un retournement de situation en fin de match a tout changé. Enzo Fernández a égalisé, puis Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, propulsant l'Argentine en finale. Ainsi, les "antisèches" de Pickford pour la séance de tirs au but sont restées sur le terrain.

Jordan Pickford est connu pour son approche particulière des penaltys au niveau international. Ses notes collées sur sa bouteille d'eau avaient déjà offert la victoire à l'Angleterre lors de tournois majeurs précédents. Cependant, cette fois, grâce à l'offensive argentine et à la pression en fin de match, la rencontre n'a pas atteint la séance de tirs au but. Cette situation a suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux et a fait l'objet de diverses plaisanteries parmi les fans.

Désormais, l'équipe d'Argentine dirigée par Lionel Scaloni se prépare pour la finale contre l'Espagne, visant un deuxième titre mondial consécutif. De son côté, l'Angleterre affrontera la France pour la troisième place après sa défaite. Pour Messi et son équipe, cette victoire n'est pas seulement synonyme de qualification pour la finale, mais aussi une preuve symbolique que tous les plans de l'adversaire ont été déjoués.

Lionel MessiArgentineAngleterreCoupe du MondeJordan Pickford
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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