L'équipe d'Angleterre était très proche de la finale de la Coupe du Monde 2026, mais l'Argentine a renversé le match dans les dernières minutes. Après la demi-finale, Anthony Gordon n'a pas caché sa déception et Lionel Messia admis que son niveau sur le terrain était encore plus élevé qu'il ne l'avait imaginé.

Gordon avait rapproché l'Angleterre de la finale

À la 55e minute du match, Gordon a marqué contre l'Argentine, donnant l'avantage à l'Angleterre.

Thomas Tuchel et son équipe ont maintenu cet avantage jusqu'en fin de match. Cependant, l'Argentine a intensifié la pression, s'imposant 2-1 grâce à un but d'Enzo Fernández à la 85e minute et une frappe de Lautaro Martínez dans le temps additionnel.

Événement clé Minute But d'Anthony Gordon 55 But d'Enzo Fernández 85 But de Lautaro Martínez 90+2 Score final Argentine — 2:1

« Il est encore plus fort que ce que je pensais »

Selon la citation dans le texte, Gordon a déclaré qu'il avait observé pendant de nombreuses années comment Messi influençait les résultats avec Barcelone.

« Aujourd'hui, j'ai réalisé une fois de plus qu'il est un footballeur encore plus fort que ce que j'imaginais », a déclaré Gordon.

Regarder les actions de Messi à la télévision est une chose, mais l'affronter directement dans un match à haute pression comme une demi-finale était une expérience totalement différente.

L'Argentin de 39 ans n'a pas marqué, mais a orchestré les deux buts de l'Argentine en fin de match. Ses actions ont changé le rythme de la rencontre alors que l'Angleterre reculait en défense.

Messi est encore apparu au moment décisif

L'Angleterre a longtemps essayé de ne pas laisser d'espace à Messi. Cependant, le capitaine argentin a accentué son influence dans la partie la plus importante du match.

Il a d'abord aidé Enzo Fernández à égaliser, puis a délivré la passe décisive pour le but de la victoire de Lautaro Martínez. L'Argentine atteint ainsi sa deuxième finale de Coupe du Monde consécutive.

L'aveu de Gordon souligne précisément ce point : Messi ne court peut-être pas tout le temps pendant le match, mais avec une seule action précise, il peut réduire à néant tout le travail de l'adversaire.

« Quelqu'un qui aime Barcelone remportera la coupe »

Bien que Gordon ait déclaré être très triste de la défaite, il a trouvé une consolation humoristique concernant la finale.

Selon le texte, il a souligné que le trophée de la Coupe du Monde reviendrait dans tous les cas à quelqu'un qui aime beaucoup Barcelone.

D'une part, il s'agit de Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire de Barcelone. D'autre part, l'Espagne compte des représentants majeurs du club catalan, comme Lamine Yamal.

Deux générations de football se rencontrent en finale

L'Argentine affrontera l'Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026. L'Espagne a battu la France 2-0 en demi-finale, tandis que l'Argentine a remporté une victoire dramatique contre l'Angleterre.

L'une des intrigues principales du match décisif sera la confrontation symbolique entre Messi et Yamal. D'un côté, la légende qui a changé l'histoire de Barcelone, de l'autre, la star de la nouvelle génération du club.

Pour Gordon, le rêve du Mondial s'est terminé en demi-finale. Cependant, il a quitté le terrain comme l'un des joueurs ayant ressenti de près la véritable force de Messi.

Selon vous, Messi soulèvera-t-il la coupe de la Coupe du Monde 2026 ou la nouvelle génération espagnole l'emportera-t-elle ?