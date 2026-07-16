Les actions de SpaceX chutent brutalement : la capitalisation de l'entreprise baisse de 1 000 milliards de dollars

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Les actions de SpaceX chutent brutalement : la capitalisation de l'entreprise baisse de 1 000 milliards de dollars

L'entreprise SpaceX, dirigée par Elon Musk, a fait face à de sérieuses turbulences sur le marché boursier. Après l'une des plus grandes introductions en bourse (IPO) de l'histoire, le prix des actions de la société a chuté de manière significative, suscitant l'inquiétude des investisseurs. Selon les informations du Financial Times, cette baisse a entraîné une diminution de la valeur marchande de SpaceX de plus de 1 000 milliards de dollars en peu de temps. C'est ce que rapporte le média Ixbt.com.

À la mi-juin, les titres de la société avaient atteint leur sommet à 225 dollars. Cependant, les cotations ont ensuite subi une correction de près de 40 %, le prix par action tombant même en dessous du seuil de 135 dollars fixé lors de l'IPO. Cette situation a eu un impact direct non seulement sur la réputation de l'entreprise, mais aussi sur la fortune personnelle de son fondateur, Elon Musk.

La fortune d'Elon Musk et la conjoncture du marché

La valeur de la participation du milliardaire dans SpaceX a chuté de 1 200 milliards à 760 milliards de dollars dans le contexte de la baisse des actions. Bien que ces pertes théoriques ne signifient pas une diminution réelle des liquidités, elles pourraient ternir la position de Musk dans le classement des plus grandes fortunes mondiales et affecter son attractivité pour les investissements. Parallèlement, les obligations de l'entreprise émises fin juin ont également perdu de leur valeur.

À la clôture des échanges, le prix des actions s'est légèrement redressé, terminant au-dessus du seuil psychologique de 135 dollars. Selon les experts, une telle volatilité est caractéristique des secteurs à haut risque comme celui des technologies spatiales. Pour les investisseurs, ces changements sur les marchés internationaux constituent un signal important pour comprendre les tendances économiques mondiales.

Une transaction lucrative pour les banques et les traders

Il est intéressant de noter que, malgré la chute du cours des actions, les parties ayant organisé l'IPO ont réussi à réaliser des bénéfices importants. Plus de 20 banques d'investissement ayant participé au processus ont perçu environ 500 millions de dollars de commissions au total. Cela est devenu l'une des transactions les plus rentables de l'année pour ces institutions financières.

De même, les traders en bourse ont su tirer profit de ces fluctuations brutales des prix. La forte volatilité a offert des opportunités de gains importants grâce à des spéculations à court terme. Bien que SpaceX vise à conquérir Mars et à étendre ses projets Starlink à l'avenir, sa stabilité financière reste pour l'instant fortement dépendante du sentiment sur le marché boursier.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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