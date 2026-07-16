Le holding VK décide de vendre la boutique d'applications RuStore

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Le holding VK décide de vendre la boutique d'applications RuStore

Le groupe VK, l'un des plus grands holdings technologiques de Russie, a officiellement annoncé avoir conclu un accord pour la vente de l'un de ses projets les plus importants : la boutique d'applications RuStore. Cette décision est considérée comme un changement inattendu sur le marché technologique russe, car cette plateforme avait été créée comme une alternative majeure à un moment où les services étrangers étaient limités dans le pays. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations fournies par le service de presse de l'entreprise, 100 % des parts de la plateforme seront transférées à la direction de l'entreprise qui a développé RuStore. Plus précisément, le directeur général de la plateforme, Dmitriy Pankrushev, est désigné comme l'acheteur. À la suite de cet accord, il est prévu que la boutique passe sous une gestion totalement indépendante.

Développement indépendant et nouveaux plans

L'équipe de RuStore a déclaré qu'elle continuerait à développer la plateforme après ce changement. L'objectif principal est d'assurer le fonctionnement stable du service pour les utilisateurs, les développeurs et les partenaires, d'introduire de nouvelles fonctionnalités et d'élargir le catalogue d'applications. Cela permettra à la plateforme de maintenir sa position sur le segment du marché.

Pour l'instant, les conditions financières de la transaction, le montant de l'achat et les délais précis de finalisation n'ont pas été divulgués. Selon les experts, la vente d'un projet aussi important à sa direction permettra à VK de réorienter ses ressources stratégiques vers d'autres domaines, notamment les réseaux sociaux et les services de contenu.

Rappelons que le projet RuStore a été lancé en mai 2022 par VK (anciennement Mail.ru Group) sous l'égide du ministère russe du Développement numérique. À l'époque, cette mesure était perçue comme un moyen de soutenir les développeurs locaux dans un contexte de sanctions accrues contre des plateformes mondiales telles que Google Play et App Store.

En février 2023, la plateforme a passé avec succès les tests bêta et a commencé à fonctionner en mode complet. À ce jour, RuStore contient des milliers d'applications et est devenue l'une des boutiques locales les plus populaires pour les appareils Android sur le marché russe. Désormais, l'avenir de la plateforme sera déterminé par ses nouveaux propriétaires.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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