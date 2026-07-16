La marque OnePlus quitte les marchés américain et européen : les raisons d'un retrait stratégique

OnePlus, connue sur le marché des smartphones pour ses appareils « flagship killer », a fait une annonce inattendue. L'entreprise a officiellement déclaré qu'elle cesserait de commercialiser de nouveaux produits sur les marchés nord-américain et européen. Cette décision a été prise dans un contexte de hausse des prix sur le marché mondial de l'électronique et de baisse de la demande pour les nouveaux appareils. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans une déclaration officielle transmise à TechCrunch, OnePlus indique avoir réévalué ses activités et décidé de se retirer des marchés occidentaux. Néanmoins, l'entreprise souligne que les droits des utilisateurs actuels seront pleinement protégés, notamment en ce qui concerne le service après-vente et les mises à jour logicielles. Selon un rapport de Bloomberg, ce processus fait partie d'une restructuration d'entreprise à grande échelle au sein d'Oppo, la société mère de OnePlus.

Crise mondiale et impact du « RAMageddon »

Selon les experts, plusieurs facteurs ont conduit OnePlus à prendre une mesure aussi radicale. Les agences d'analyse IDC et Counterpoint prévoient une baisse de plus de 13 % des livraisons de smartphones en 2026. La cause principale est la pénurie de puces mémoire, une crise surnommée « RAMageddon » par les spécialistes du secteur. Cela augmente les coûts de production et contraint les entreprises à modifier leurs stratégies.

Il s'avère que OnePlus prévoit de limiter ses activités non seulement en Occident, mais aussi en Inde, l'un de ses plus grands marchés en dehors de la Chine. Selon les données de Counterpoint, la part de marché de l'entreprise aux États-Unis est tombée en dessous de 1 % l'année dernière. Cela témoigne de la fin de l'ère de l'expansion mondiale de la marque.

Avenir de la marque et nouvelles orientations

La marque OnePlus a été fondée en 2013 par Pete Lau et Carl Pei. Initialement, l'entreprise proposait des smartphones Android puissants et abordables pour les passionnés de technologie, avant de se tourner vers le segment premium et de tenter de conquérir le milieu de gamme avec la série Nord. Cependant, l'intensification de la concurrence et le processus d'intégration avec Oppo ont affecté l'identité de la marque.

Désormais, l'entreprise prévoit de concentrer toute son attention sur le marché intérieur chinois. Sur la scène internationale, Oppo continuera de développer sa marque Realme, considérée comme plus performante. Notamment, dans des régions comme les pays scandinaves, les smartphones Realme seront au centre de l'attention.

Pour les utilisateurs en Ouzbékistan, cette nouvelle n'aura pas d'impact direct pour le moment, car ces appareils arrivent dans notre pays principalement via les marchés des EAU ou de Chine. Cependant, le retrait d'une marque mondiale des grands marchés est un signal de changements majeurs dans le monde de la technologie.