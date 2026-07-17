Le président de l'Atlético Madrid fait une déclaration ferme sur l'avenir de Julian Alvarez

Le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, a clarifié sa position concernant l'avenir de Julian Alvarez, l'un des sujets les plus brûlants du marché des transferts dans le football espagnol. En réponse à l'intérêt manifesté par le président du FC Barcelone, Joan Laporta, et aux délais imposés, la direction du club madrilène a clairement affirmé qu'elle ne laisserait pas partir l'attaquant argentin. C'est ce que rapporte Goal.com indique. rapporte.

Selon les informations, Julian Alvarez avait publiquement exprimé son désir de quitter le club pendant la Coupe du Monde 2026. Cette situation a attiré l'attention de grands clubs comme le FC Barcelone, qui a soumis une offre officielle pour le joueur. Cependant, le président de l'Atlético Madrid déclare qu'il n'y a aucune place pour la négociation et que le joueur restera dans l'équipe conformément à son contrat actuel.

L'ultimatum de Barcelone et la position de Laporta

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, avait souligné dans une interview précédente que le délai de l'offre envoyée à l'Atlético Madrid n'était pas illimité. Selon lui, tout a été fait pour acquérir le joueur demandé par le staff technique, mais une date limite a été fixée pour ne pas « danser sur la musique de quelqu'un d'autre ». Le média Goal.com a cité les propos de Laporta : « Nous fixons notre propre rythme, notre offre n'est pas éternelle ».

Le dirigeant catalan a ajouté que les relations entre les deux clubs sont bonnes, mais qu'il n'a pas l'intention de faire pression sur le dossier des transferts. Selon Laporta, si une alternative se présentait à l'Atlético Madrid, l'offre du FC Barcelone resterait ouverte à l'examen. Cependant, ces déclarations n'ont pas réussi à faire changer d'avis la partie madrilène.

La réponse d'Enrique Cerezo

Dans sa réponse à la presse, le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, a reconnu entretenir des relations amicales avec Joan Laporta, tout en se montrant inflexible sur le transfert. « Joan Laporta est un bon ami et un excellent président. Lui, tout comme vous, savez très bien où Julian Alvarez jouera la saison prochaine », a souligné Cerezo.

Le président est également revenu sur la demande de transfert du joueur. Selon lui, une personne peut commettre des erreurs dans la vie et c'est une situation qui doit être pardonnée. Le plus important est qu'Alvarez dispose d'un contrat à long terme avec l'Atlético Madrid jusqu'en juin 2030 et qu'il soit au centre des plans de Diego Simeone.

Cette situation devrait intensifier la rivalité entre les deux clubs rivaux du championnat espagnol. Le maintien d'un attaquant de classe mondiale comme Julian Alvarez est crucial pour l'Atlético Madrid, non seulement pour les résultats sportifs, mais aussi pour l'image du club. Pour l'instant, l'attaquant argentin semble rester à Madrid, mais la possibilité d'un changement de situation avant la fermeture du mercato existe toujours.