Ce 17 juillet, la 12e journée de la Super League d'Ouzbékistan se poursuit. Deux rencontres de la journée occupent une place particulière dans l'histoire du football national : Pakhtakor et Navbahor célèbrent leurs matchs jubilaires dans l'élite.

Les deux clubs sont sur le point d'atteindre un résultat historique en tant qu'équipes n'ayant jamais été reléguées en division inférieure depuis la création du championnat.

Le 1000e match de Pakhtakor contre Lokomotiv

Le club de Pakhtakor Tachkent affrontera le Lokomotiv dans le cadre de la 12e journée.

Ce duel marquera le 1000e match des « Lions » dans l'élite du football ouzbek. Ainsi, l'un des clubs les plus titrés du pays franchit une nouvelle étape historique importante.

Pakhtakor a remporté le championnat d'Ouzbékistan à 16 reprises jusqu'à ce jour.

Navbahor dispute également son match jubilaire

Le club de Navbahor Namangan jouera son 1000e match en première division contre l'AGMK.

Navbahor est l'un des clubs qui participe régulièrement à la première division depuis la création du championnat d'Ouzbékistan.

L'équipe a été sacrée championne nationale en 1996, remportant les médailles d'or pour la première fois de son histoire.

Seuls deux clubs possèdent ce résultat

Un aspect important distingue Pakhtakor et Navbahor des autres clubs : ils ne sont jamais descendus en Pro League.

Les deux équipes sont considérées comme les seuls clubs à avoir disputé toutes les saisons de l'histoire du championnat national d'Ouzbékistan dans l'élite.

C'est pourquoi les rencontres du 17 juillet ne sont pas de simples matchs de championnat, mais deviennent un événement majeur dans l'histoire du football ouzbek.

Qui remportera ces matchs jubilaires ?

Pakhtakor contre Lokomotiv et Navbahor contre AGMK entreront sur le terrain non seulement pour des points cruciaux, mais aussi pour la victoire lors de ce 1000e match historique.

Selon vous, quelle équipe remportera ces matchs jubilaires ? Laissez votre avis dans les commentaires.