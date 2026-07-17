Trump annonce une décision radicale concernant les chauffeurs routiers étrangers

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Trump annonce une décision radicale concernant les chauffeurs routiers étrangers

Le président américain Donald Trump a annoncé que les chauffeurs routiers étrangers travaillant sans papiers dans le pays seraient remplacés par des vétérans militaires américains. Selon lui, l'administration prévoit d'introduire de nouvelles réglementations dans ce domaine.

Trump a souligné que les vétérans ayant conduit des véhicules militaires lourds dans l'armée américaine seront formés à la conduite de camions et que le processus d'obtention d'un permis de conduire commercial sera simplifié pour eux.

« Nous formerons nos vétérans et leur donnerons les compétences nécessaires pour conduire des camions. Ils remplaceront les chauffeurs sans papiers », a déclaré le dirigeant américain.

Ces derniers mois, l'administration américaine a commencé à durcir les exigences pour les chauffeurs routiers. En particulier, le ministère des Transports a reçu pour instruction de contrôler strictement l'exigence de maîtrise de l'anglais et de réexaminer les licences délivrées aux chauffeurs étrangers.

Trump a critiqué les chauffeurs immigrés dans le cadre de certains accidents impliquant des camions. Cependant, aucune étude officielle complète confirmant ces allégations n'a été publiée pour le moment.

Ces déclarations font suite à un tragique accident de la route survenu aux États-Unis le 5 juillet. Un camion conduit par le citoyen ouzbek Behzod Asrorov est entré en collision avec une voiture, causant la mort de Tobias Forsythe, un joueur de football universitaire de 21 ans.

Selon l'enquête, Asrorov est également accusé de tentative de destruction ou de dissimulation de preuves pour avoir tenté de cacher la caméra embarquée après l'accident. Il avait immigré aux États-Unis en 2024 via le programme de carte verte et possédait un permis valide pour conduire des camions. Cependant, ne maîtrisant pas l'anglais, il a dû communiquer avec les policiers via Google Translate.

L'enquête sur cette affaire est en cours. Des accusations supplémentaires pourraient être portées contre le chauffeur ouzbek une fois les résultats des tests toxicologiques connus.

Donald TrumpÉtats-UnisBehzod AsrorovOuzbékistanGoogle
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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