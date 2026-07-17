Les fonctionnaires russes passeront entièrement à la plateforme «Maks» d'ici 2030

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Les fonctionnaires russes passeront entièrement à la plateforme «Maks» d'ici 2030

Le gouvernement russe a décidé de faire passer l'ensemble des employés des autorités publiques du pays à l'utilisation de services de communication locaux d'ici 2030. Cette initiative constitue une partie essentielle de la stratégie visant à assurer la cybersécurité et à réduire la dépendance aux technologies étrangères. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon un document officiel publié sur le portail d'information juridique, d'ici la date limite, les communications professionnelles des fonctionnaires devront être effectuées à 100 % via un service d'échange d'informations multifonctionnel basé sur «Maks». Ce projet prévoit non seulement la messagerie, mais aussi l'unification de tous les processus numériques de l'administration publique dans un système unique et sécurisé.

Questions de sécurité et d'indépendance

L'objectif principal de la création de cette nouvelle plateforme est d'accroître l'accès aux services dans divers domaines de la vie et de créer un environnement technologique pratique et sûr. La garantie de la confidentialité des données transmises et reçues est également définie comme une priorité.

Selon Ixbt.com, ce processus de transition vise à renforcer la souveraineté numérique de la Russie. Dans le contexte de la situation politique mondiale et des restrictions potentielles imposées par les géants technologiques internationaux, disposer de systèmes de communication internes est considéré comme une mesure nécessaire pour le fonctionnement stable de l'appareil d'État.

Restrictions dans les boutiques d'applications

Parallèlement à l'annonce de cette décision, des obstacles inattendus sont apparus pour les logiciels locaux. En particulier, la messagerie «Maks» et l'application VK ont été supprimées de la boutique en ligne Google Play pour le système d'exploitation Android. Cette situation montre que les complexités dans les relations entre les entreprises technologiques russes et les plateformes internationales persistent.

Un peu plus tôt, ces applications avaient également disparu de l'App Store d'Apple. De telles restrictions pourraient accélérer le processus de transfert des fonctionnaires vers des plateformes locales, la confiance envers les écosystèmes étrangers étant en baisse.

Cette expérience pourrait également être intéressante pour l'Ouzbékistan et d'autres pays de la région. De nombreux pays réexaminent actuellement les aspects de sécurité liés à l'utilisation de messageries publiques comme Telegram ou WhatsApp dans l'administration publique et travaillent à la mise en œuvre de systèmes de communication corporatifs fermés.

En conclusion, ce plan fixé pour 2030 est l'une des étapes les plus importantes vers le passage de l'infrastructure numérique russe à un mode entièrement autonome. Le succès du projet dépendra non seulement de la qualité du logiciel, mais aussi de sa convivialité pour les utilisateurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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