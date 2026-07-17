Lionel Messi stoppe encore l'Angleterre : une défaite douloureuse à la Coupe du Monde 2026

La légende vivante du football, Lionel Messi, continue de démontrer des masterclass de classe mondiale même à 39 ans. En demi-finale de la Coupe du Monde 2026, les rêves de l'équipe d'Angleterre ont été brisés précisément à cause de ce joueur. Les Anglais, dirigés par Thomas Tuchel, étaient proches de ramener le trophée à la maison après 60 ans d'attente, mais la magie du capitaine argentin dans les dernières minutes a tout changé. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors de cette rencontre, l'Angleterre avait pris l'avantage grâce à un but d'Anthony Gordon. Cependant, à cinq minutes de la fin, Messi a fait parler sa classe. Il a d'abord délivré une passe décisive pour l'égalisation d'Enzo Fernandez, avant d'être à l'origine du but de la victoire inscrit par Lautaro Martinez dans la deuxième minute du temps additionnel. Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien défenseur Joleon Lescott a souligné que l'Angleterre ne devrait pas se plaindre de cette défaite, car il est impossible d'arrêter Messi.

L'erreur tactique de Thomas Tuchel et le réveil de Messi

Le choix du sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, de demander à son équipe de défendre après avoir pris l'avantage a été critiqué par les experts. Le repli défensif total a créé des espaces libres pour l'Argentine et pour Lionel Messi personnellement. Selon Lescott, bien que Messi ait semblé relativement calme pendant 85 minutes, il a haussé son niveau de jeu de manière spectaculaire une fois que son équipe a été menée.

Les statistiques montrent que lors de la dernière demi-heure, Lionel Messi a touché plus de ballons que n'importe quel autre joueur sur le terrain, prenant le contrôle du match. Cela prouve une fois de plus que, malgré son âge, il est toujours capable de décider du sort d'une rencontre. Le détenteur de huit Ballons d'Or se dirige désormais avec confiance vers un neuvième sacre.

Pour l'Angleterre, il s'agit d'une nouvelle demi-finale douloureuse qui restera dans l'histoire. L'équipe était considérée comme la favorite pour le titre après avoir battu des adversaires coriaces comme le Mexique et la Norvège en phase à élimination directe. Cependant, la répétition du succès de 1966 est reportée d'au moins quatre ans. La presse anglaise écrit que la tactique trop prudente de Tuchel ne pouvait pas fonctionner face à un génie comme Messi.

Cette confrontation a également suscité un grand intérêt parmi les fans de football. Le fait que Messi, même après son transfert à l'Inter Miami, puisse obtenir de tels résultats dans des tournois de haut niveau comme la Coupe du Monde est une preuve éclatante de son professionnalisme. L'Argentine, quant à elle, poursuit sa route vers une nouvelle médaille d'or dans son histoire.