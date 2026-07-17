La défaite dramatique de l'équipe d'Angleterre face à l'Argentine a non seulement anéanti les rêves de titre de l'équipe, mais est devenue l'un des moments les plus douloureux de la carrière du capitaine Harry Kane. Après cette défaite 2-1, l'avenir de l'attaquant, qui fêtera bientôt ses 33 ans, et ses chances de remporter un tournoi majeur sont sérieusement remis en question. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

À l'issue de la rencontre, Kane, interrogé par les journalistes en zone mixte, a dû faire face à des questions sur son avenir. Selon l'analyse de Goal.com, les standards sportifs traditionnels suggèrent que le déclin physique de l'attaquant approche. Lors de l'Euro 2028, Harry Kane aura 35 ans, et sa capacité à rester un joueur de haut niveau à ce moment-là est incertaine.

Pourtant, tout aurait pu être différent. L'Angleterre menait 1-0 jusqu'à la 85e minute. Si Kane avait été à son meilleur niveau, le score aurait pu être plus large et le sort du match scellé plus tôt. Mais au final, nous avons assisté à un nouvel échec d'un grand joueur qui a battu des records en club, mais qui n'a jamais remporté le moindre trophée avec son équipe nationale.

Statistiques et passivité sur le terrain

Lors du match contre l'Argentine, Harry Kane a été presque invisible. Ses statistiques laissent les experts perplexes : seulement 26 ballons touchés, 9 passes réussies et une activité nulle dans la surface de réparation adverse. De tels chiffres semblent très décevants pour l'un des meilleurs attaquants du monde.

L'équipe dirigée par Thomas Tuchel a fait preuve d'une grande assurance durant la première heure de jeu. Bien que le but marqué par Anthony Gordon ait donné de l'espoir aux Anglais, comme l'a dit le sélectionneur argentin Lionel Scaloni, ils ont « senti l'odeur du sang dans l'eau ». Alors que l'Angleterre se repliait en défense, les champions du monde en titre ont attaqué sans peur et ont arraché la victoire.

« Nous étions si proches d'une nouvelle finale, mais cela n'a pas suffi. Nous avons tout donné au cours des sept dernières semaines, mais ne pas atteindre l'objectif est très difficile. Cela fait huit ans que nous frappons à la porte de la victoire, mais il manque toujours la dernière pièce du puzzle », a écrit Harry Kane sur ses réseaux sociaux.

Le Ballon d'Or et les perspectives d'avenir

Cette défaite a également quasiment anéanti les chances de Kane dans la course au Ballon d'Or. Malgré des résultats exceptionnels en club tout au long de la saison, cet échec sur la scène internationale a porté un coup dur à sa réputation. Il est possible qu'il soit en train de laisser passer ses dernières chances de remporter un titre international.

Pour les fans de football, le phénomène Harry Kane a toujours été fascinant. Pendant de nombreuses années, ses matchs sans trophée ont fait l'objet de mèmes et de débats. Après cette défaite, les discussions sur sa place en équipe nationale et sur le fait qu'il soit temps de laisser la place aux jeunes talents vont certainement s'intensifier.

En conclusion, Harry Kane restera l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du football anglais, mais l'histoire ne retient que les vainqueurs. S'il ne parvient pas à remporter un trophée majeur avec l'équipe nationale dans les prochaines années, son immense héritage sera toujours évoqué avec un « mais ».