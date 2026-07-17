Kylian Mbappé, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, porte le brassard de capitaine avec mérite. Bien qu'il existe des opinions selon lesquelles le capitaine ne doit pas nécessairement être le meilleur joueur de l'équipe, Mbappé assume pleinement cette responsabilité grâce à ses qualités de leader et ses performances sur le terrain. Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien joueur Jérémie Aliadière a partagé ses réflexions à ce sujet. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'attaquant de 27 ans, qui défend désormais les couleurs du Real Madrid, ne fait pas partie de ces capitaines qui crient sur le terrain ou donnent constamment des instructions à leurs coéquipiers. Au lieu de cela, il préfère porter le ballon, entraîner l'équipe derrière lui et élever le niveau de jeu de ses partenaires au sien. Malgré les questions et les critiques sur son caractère, Mbappé conserve son statut et son influence.

Style de leadership et responsabilité

Malgré la présence de joueurs talentueux comme Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola dans l'équipe de France, celle-ci n'a pas réussi à atteindre une troisième finale consécutive lors de la Coupe du Monde 2026. Après la défaite en demi-finale face à l'Espagne, l'équipe affrontera l'Angleterre pour la troisième place. Ce match devrait être le dernier de Didier Deschamps en tant que sélectionneur national.

Mbappé est actuellement en tête de la course au « Soulier d'Or » à égalité avec Lionel Messi, avec 8 buts chacun. Son talent sur le terrain et sa capacité à décider du sort d'un match font de lui l'étoile la plus brillante parmi les stars françaises. Cependant, son attitude parfois trop émotionnelle et ses critiques ouvertes sur la tactique et le style de communication de l'entraîneur suscitent des débats parmi les experts.

L'ère Zinedine Zidane et les nouvelles exigences

Jérémie Aliadière souligne qu'un vrai capitaine doit non seulement être le meilleur joueur, mais aussi une personne capable de montrer l'exemple. « À mon avis, le capitaine doit être prudent dans sa communication avec la presse, lorsqu'il parle de l'entraîneur et de ses coéquipiers, et essayer d'apaiser la situation », déclare l'ancien attaquant. Ces qualités sont particulièrement importantes à l'aube de l'ère Zinedine Zidane en équipe nationale.

Kylian Mbappé ne fuit pas ses responsabilités, fidèle à son statut de « Galactique ». Chacun de ses mouvements sur le terrain et chacune de ses déclarations influencent directement l'ambiance au sein de l'équipe. À l'avenir, il devra prouver sa valeur non seulement par ses buts, mais aussi en tant que force unificatrice de l'équipe.

En conclusion, Mbappé reste l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football français. La question de son capitanat ne se mesure pas seulement au nombre de buts marqués, mais aussi à son influence dans le vestiaire et à sa capacité à diriger l'équipe dans des situations complexes. Le prochain match contre l'Angleterre et les changements qui suivront pourraient révéler de nouvelles facettes de Mbappé en tant que capitaine.