Le PSG se retire de la course pour Michael Olise : le Real Madrid devient le favori

Le club français du Paris Saint-Germain a décidé de mettre fin à sa poursuite de la star du Bayern Munich, Michael Olise. La direction parisienne n'a pas l'intention de payer la somme astronomique réclamée pour le joueur. Cette décision laisse la voie libre au Real Madrid, car le joueur lui-même rêve de poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations du média Foot01, le directeur sportif du PSG, Luis Campos, et le président Nasser Al-Khelaïfi prévoient de passer à un modèle plus durable dans leur politique de transfert. Le Bayern exige au moins 200 millions d'euros pour son leader. Les Parisiens ne veulent plus gaspiller des sommes colossales comme à l'époque de Neymar et Lionel Messi. Les responsables du club suivent le principe : « il vaut mieux découvrir de nouveaux Olise que d'acheter une star toute faite ».

Le nouveau projet « Galactique » du Real Madrid

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, voit en cet attaquant talentueux né à Londres le futur « Galactique » de l'équipe. On suppose que l'arrivée d'Olise servira à libérer encore plus le potentiel de stars comme Kylian Mbappé et Vinícius Júnior. Selon le journal L'Équipe, Michael Olise a déjà contacté ses coéquipiers en équipe de France, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, pour se renseigner sur la vie à Madrid et l'ambiance au sein du club.

La saison dernière, Olise a enregistré des résultats phénoménaux dans le championnat d'Allemagne, cumulant 22 buts et 31 passes décisives. De telles statistiques ont fait de lui l'un des joueurs les plus convoités d'Europe. Cependant, le PSG a préféré renoncer à ce transfert pour respecter les règles du fair-play financier et contrôler sa masse salariale. Il est à noter que le salaire annuel du joueur devrait dépasser les 20 millions d'euros.

Les nouvelles cibles des Parisiens

Le PSG concentre désormais son attention sur le marché intérieur et les jeunes talents en devenir. Le staff technique dirigé par Luis Enrique surveille des joueurs comme Maghnes Akliouche et Oumar Diomandé. Cette stratégie vise à assurer la stabilité financière du club et à créer une base pour l'avenir.

Le Real Madrid, quant à lui, est dans une position financière beaucoup plus solide. Récemment, le club a annoncé un revenu record de 1,161 milliard d'euros. Néanmoins, pour réaliser le transfert d'Olise, le club madrilène pourrait devoir vendre certains de ses leaders. En particulier, l'avenir de Vinícius Júnior, dont le contrat approche de son terme, est en question. Si aucun nouvel accord n'est trouvé avec la star brésilienne, il n'est pas exclu qu'il soit vendu pour financer le transfert d'Olise.