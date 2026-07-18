Rodri qualifie Messi de plus grand joueur de l'histoire, mais nuance son propos

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Espagne, Rodri, a rendu un vibrant hommage à Lionel Messi avant la finale de la Coupe du Monde 2026. Bien qu'il ait qualifié le capitaine argentin de plus grand joueur de l'histoire du football, il a souligné que le danger en finale ne se limitait pas à un seul joueur.

Dans ce duel décisif entre l'Espagne et l'Argentine, le jeu collectif pourrait l'emporter sur les prouesses individuelles.

« Il n'est pas nécessaire d'expliquer qui il est »

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Rodri a été interrogé sur le leader de l'Argentine.

« Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer qui il est. Lionel est le plus grand joueur de l'histoire », a déclaré le milieu espagnol.

Rodri a également souligné non seulement les compétences de Messi sur le terrain, mais aussi son rôle de leader au sein de l'équipe.

L'Argentine ne se résume pas à Messi

Le joueur espagnol a affirmé qu'il serait une erreur de concentrer toute l'attention uniquement sur Messi avant la finale.

« Il est devenu un véritable leader pour l'équipe, mais l'Argentine ne se résume pas à Messi », a ajouté Rodri.

L'Argentine compte d'autres joueurs de haut niveau capables de faire la différence dans les moments décisifs. Par conséquent, l'Espagne devrait agir selon un plan collectif contre son adversaire.

Le jeu collectif sera décisif en finale

Selon Rodri, les deux finalistes montrent leurs meilleures facettes lorsque leurs joueurs agissent comme un mécanisme unifié.

« Je pense que l'Espagne comme l'Argentine montrent leur meilleur football en tant qu'équipe », a-t-il déclaré.

Cette déclaration signifie que la finale ne sera pas seulement une confrontation entre Messi et les stars espagnoles, mais une grande bataille tactique entre deux écoles de football.

Le sort de la Coupe du Monde se jouera sur un match

L'Espagne et l'Argentine s'affronteront lors de la finale de la Coupe du Monde 2026 dans la nuit du 19 au 20 juillet.

Auparavant, Rodri avait déclaré qu'il n'était pas venu à ce tournoi juste pour participer, mais avec l'objectif de remporter le titre mondial. Désormais, pour réaliser ce rêve, il doit franchir l'obstacle de l'Argentine, menée par celui qu'il considère comme le plus grand joueur de l'histoire.