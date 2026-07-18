SpaceX construit la tour Mechazilla à Cap Canaveral à l'aide de la grue la plus puissante du monde

SpaceX, l'entreprise fondée par Elon Musk, continue d'étendre l'infrastructure nécessaire aux vols de Starship, la plus grande fusée de l'histoire de l'humanité. Sur le site 37A de Cap Canaveral en Floride, la construction de l'immense tour Mechazilla est entrée dans une phase décisive. Cette structure sert non seulement au lancement de la fusée, mais aussi à rattraper ses étages réutilisables en plein vol. Selon Ixbt.com rapporte l'information.

Selon les données, le septième module de la tour a été installé avec succès. Le levage de la huitième section est prévu pour le week-end prochain, dès que les conditions météorologiques le permettront. La construction de cette tour, composée de neuf modules au total, touche bientôt à sa fin. Une fois le neuvième et dernier module installé, des blocs spéciaux et des systèmes de levage seront placés au sommet de la structure.

La grue la plus puissante du monde en action

Pour réaliser ce projet colossal, SpaceX utilise la grue sur chenilles la plus puissante au monde : la Liebherr LR 13000, fabriquée en Allemagne. Ce géant technique est capable de soulever des charges allant jusqu'à 3000 tonnes et est inégalé pour l'assemblage de structures d'ingénierie complexes avec une grande précision. C'est précisément grâce à cette grue que les sections de Mechazilla s'élèvent les unes après les autres.

Une fois les sections principales assemblées, les ingénieurs commenceront à installer la partie la plus importante de la tour : les « bras » mécaniques appelés « chopsticks ». Ce système est conçu pour capturer verticalement le Super Heavy, le premier étage de la fusée Starship. Cette technologie portera l'efficacité de la réutilisation des fusées à un nouveau niveau.

L'avenir du projet Starship

Ce nouveau pas de tir à Cap Canaveral revêt une importance stratégique pour SpaceX. Alors que les tests principaux sont actuellement menés à la base Starbase au Texas, la nouvelle tour en Floride servira de porte d'entrée principale pour les vols commerciaux et scientifiques du système Starship, y compris les missions vers la Lune et Mars.

Selon ixbt.com, les premières photos haute résolution du chantier ont été récemment publiées sur les réseaux sociaux. Elles montrent non seulement la hauteur de la tour, mais aussi l'ampleur de l'infrastructure créée par SpaceX. Une fois la construction terminée, les systèmes de maintenance des fusées et les complexes de ravitaillement seront également pleinement opérationnels dans cette zone.

Ces travaux dans le cadre du projet Starship visent à réduire considérablement les coûts de conquête spatiale. La construction réussie de la tour Mechazilla permettra à SpaceX de réduire le temps de lancement et de remise en état des fusées à quelques heures seulement, ce qui devrait constituer une étape révolutionnaire dans l'histoire de l'astronautique.