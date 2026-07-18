SpaceX construit la tour Mechazilla à Cap Canaveral à l'aide de la grue la plus puissante du monde

·41·Technologie
SpaceX construit la tour Mechazilla à Cap Canaveral à l'aide de la grue la plus puissante du monde

SpaceX, l'entreprise fondée par Elon Musk, continue d'étendre l'infrastructure nécessaire aux vols de Starship, la plus grande fusée de l'histoire de l'humanité. Sur le site 37A de Cap Canaveral en Floride, la construction de l'immense tour Mechazilla est entrée dans une phase décisive. Cette structure sert non seulement au lancement de la fusée, mais aussi à rattraper ses étages réutilisables en plein vol. Selon Ixbt.com rapporte l'information.

Selon les données, le septième module de la tour a été installé avec succès. Le levage de la huitième section est prévu pour le week-end prochain, dès que les conditions météorologiques le permettront. La construction de cette tour, composée de neuf modules au total, touche bientôt à sa fin. Une fois le neuvième et dernier module installé, des blocs spéciaux et des systèmes de levage seront placés au sommet de la structure.

La grue la plus puissante du monde en action

Pour réaliser ce projet colossal, SpaceX utilise la grue sur chenilles la plus puissante au monde : la Liebherr LR 13000, fabriquée en Allemagne. Ce géant technique est capable de soulever des charges allant jusqu'à 3000 tonnes et est inégalé pour l'assemblage de structures d'ingénierie complexes avec une grande précision. C'est précisément grâce à cette grue que les sections de Mechazilla s'élèvent les unes après les autres.

Une fois les sections principales assemblées, les ingénieurs commenceront à installer la partie la plus importante de la tour : les « bras » mécaniques appelés « chopsticks ». Ce système est conçu pour capturer verticalement le Super Heavy, le premier étage de la fusée Starship. Cette technologie portera l'efficacité de la réutilisation des fusées à un nouveau niveau.

L'avenir du projet Starship

Ce nouveau pas de tir à Cap Canaveral revêt une importance stratégique pour SpaceX. Alors que les tests principaux sont actuellement menés à la base Starbase au Texas, la nouvelle tour en Floride servira de porte d'entrée principale pour les vols commerciaux et scientifiques du système Starship, y compris les missions vers la Lune et Mars.

Selon ixbt.com, les premières photos haute résolution du chantier ont été récemment publiées sur les réseaux sociaux. Elles montrent non seulement la hauteur de la tour, mais aussi l'ampleur de l'infrastructure créée par SpaceX. Une fois la construction terminée, les systèmes de maintenance des fusées et les complexes de ravitaillement seront également pleinement opérationnels dans cette zone.

Ces travaux dans le cadre du projet Starship visent à réduire considérablement les coûts de conquête spatiale. La construction réussie de la tour Mechazilla permettra à SpaceX de réduire le temps de lancement et de remise en état des fusées à quelques heures seulement, ce qui devrait constituer une étape révolutionnaire dans l'histoire de l'astronautique.

SpaceXStarshipMechazillaElon MuskTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Honor lance les précommandes pour son Robot Phone unique : caméra robotisée en titaneHonor lance les précommandes pour son Robot Phone unique : caméra robotisée en titaneAujourd'hui, 13:55Erreur chez Amazon Web Services : des factures de plusieurs billions de dollars envoyées aux clientsErreur chez Amazon Web Services : des factures de plusieurs billions de dollars envoyées aux clientsAujourd'hui, 13:21L'Iran annonce la destruction d'un centre d'IA américain à BahreïnL'Iran annonce la destruction d'un centre d'IA américain à BahreïnAujourd'hui, 12:26Le supercalculateur Colossus d'Elon Musk pourrait être mis au service du département de la Défense des États-UnisLe supercalculateur Colossus d'Elon Musk pourrait être mis au service du département de la Défense des États-UnisAujourd'hui, 11:54L'Irak conclut un accord officiel avec Starlink : l'internet par satellite arrive dans le paysL'Irak conclut un accord officiel avec Starlink : l'internet par satellite arrive dans le paysAujourd'hui, 10:51La richesse issue de l'IA : est-il temps de redistribuer les capitaux dans le monde ?La richesse issue de l'IA : est-il temps de redistribuer les capitaux dans le monde ?Aujourd'hui, 10:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine