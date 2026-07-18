Pourquoi Vincic a-t-il fondu en larmes après sa nomination pour la finale de la Coupe du Monde 2026 ?

Le Slovène Slavko Vincic arbitrera la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et l'Espagne. En apprenant cette nomination, la plus importante de sa carrière, l'arbitre de 46 ans n'a pu retenir ses émotions et a fondu en larmes.

Fait intéressant, la dernière défaite de l'Argentine en Coupe du Monde a eu lieu lors d'un match arbitré par Vincic.

Il a appris la nouvelle de Collina lui-même

Le nom de l'arbitre de la finale a été annoncé lors d'une réunion spéciale organisée pour les officiels.

Pierluigi Collina, chef du département des arbitres de la FIFA, a annoncé que le match Argentine-Espagne avait été confié à Slavko Vincic. Cette nouvelle a été une surprise très émouvante pour l'arbitre slovène.

Vincic a pleuré après avoir entendu la nouvelle. Sa réaction a prouvé une fois de plus qu'arbitrer une finale est l'un des sommets de la carrière de tout arbitre.

Vincic possède une grande expérience des finales

L'arbitre slovène dirige des matchs européens importants depuis plusieurs années.

En 2024, il a officié lors de :

La demi-finale du Championnat d'Europe ;

La finale de l'UEFA Champions League en tant qu'arbitre principal.

Désormais, Vincic aura l'opportunité de diriger le match décisif d'une Coupe du Monde pour la première fois de sa carrière.

Un arbitre familier pour l'Argentine

Vincic a une histoire particulière avec l'Argentine.

L'équipe de Lionel Scaloni a subi sa dernière défaite en Coupe du Monde lors de l'édition 2022. À l'époque, les Argentins avaient perdu de manière sensationnelle 1-2 contre l'Arabie saoudite lors de la phase de groupes.

C'est précisément lors de ce match que Slavko Vincic officiait en tant qu'arbitre principal.

Depuis, l'Argentine n'a plus connu la défaite en Coupe du Monde. Vincic sera à nouveau au centre du terrain pour le match décisif des Argentins.

La finale aura lieu le 19 juillet

La finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et l'Espagne se déroulera le 19 juillet dans le New Jersey, aux États-Unis.

D'un côté, l'Argentine, championne du monde en titre, et de l'autre, l'Espagne, qui vise son deuxième titre mondial.

Pour Vincic, ce n'est pas une simple nomination, mais le plus grand match de toute sa carrière.