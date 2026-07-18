Mourinho a choisi les 6 joueurs clés et intouchables du Real Madrid

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a déjà identifié les piliers de son équipe pour la saison prochaine. Selon les rapports, le technicien portugais considère six joueurs comme des titulaires quasi indiscutables.

La liste comprend non seulement les leaders du club, mais aussi une nouvelle recrue madrilène.

Quels joueurs ont la confiance de Mourinho ?

Selon le Diario AS, les joueurs suivants formeront l'ossature de l'équipe sous la direction de José Mourinho :

Kylian Mbappé;

Vinícius Júnior;

Jude Bellingham;

Federico Valverde;

Thibaut Courtois;

Marc Cucurella.

Ces joueurs devraient être régulièrement titulaires s'ils sont en bonne santé.

L'attaque reposera sur Mbappé et Vinícius

En attaque, Mourinho voit Kylian Mbappé ainsi que Vinícius Júnior comme les armes principales de l'équipe.

La vitesse et les compétences individuelles des deux joueurs pourraient être cruciales pour les contre-attaques du Real. L'un des principaux défis de l'entraîneur sera désormais de les utiliser de manière optimale au sein d'un même système.

Bellingham et Valverde contrôleront le milieu

Au milieu de terrain, une grande responsabilité devrait incomber à Jude Bellingham et Federico Valverde.

Alors que Bellingham jouera un rôle clé dans la construction des attaques et les projections dans la surface, Valverde assurera l'équilibre entre le combat physique, le pressing et la transition défense-attaque.

Une nouvelle recrue parmi les « intouchables »

L'un des noms les plus remarquables de la liste est Marc Cucurella.

Le défenseur, récemment arrivé dans l'équipe, occuperait déjà une place importante dans les plans de Mourinho. Son activité sur le flanc gauche et sa capacité à remplir plusieurs rôles tactiques offrent des options supplémentaires à l'entraîneur.

Dans les buts, Thibaut Courtois reste le choix numéro un, comme auparavant.

Mourinho a repris l'équipe après une saison sans trophée

José Mourinho a été nommé entraîneur du Real Madrid début juin.

Le technicien, connu sous le surnom de « Special One », a remplacé Álvaro Arbeloa, qui a quitté son poste après une saison sans titre.

Mourinho a désormais pour mission de faire du Real une équipe capable de lutter à nouveau pour les trophées. Le noyau dur est connu, mais la concurrence pour les autres places ne fait que commencer.