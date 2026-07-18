Attaque de drones sur les entrepôts Wildberries : victimes et dizaines de blessés

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Attaque de drones sur les entrepôts Wildberries : victimes et dizaines de blessés

Situés dans les régions russes de Tambov et de Moscou, Wildberries les centres logistiques ont été la cible d'attaques de drones. L'incident a fait sept morts et plus de 40 blessés à divers degrés.

Selon les informations, dans la nuit du 18 juillet, plusieurs drones ont frappé le centre logistique de la ville de Kotovsk, dans la région de Tambov. Le chef de la région, Yevgeny Pervishov, a déclaré que sept employés travaillant de nuit dans l'entrepôt ont été tués lors de l'attaque et que 24 autres personnes ont été blessées.

L'impact a provoqué un incendie majeur sur le site de l'entrepôt. Les services de secours et d'incendie sont arrivés rapidement sur place pour éteindre les flammes. Actuellement, les opérations de sauvetage et l'évaluation des dégâts se poursuivent dans la zone.

Wildberries le service de presse a confirmé qu'en plus de l'entrepôt de Kotovsk, le centre logistique de la ville d'Elektrostal, dans la région de Moscou, a également été la cible d'attaques de drones.

Selon le gouverneur de la région de Moscou, Andrey Vorobyov, 24 autres personnes ont été blessées lors de l'attaque à Elektrostal. L'état de certains d'entre eux est jugé grave.

Par ailleurs, un incendie s'est déclaré dans un dépôt pétrolier de la ville de Noginsk lors des attaques, faisant deux blessés. Par mesure de sécurité, les patients d'une maternité située à proximité ont été évacués vers d'autres établissements médicaux.

De plus, à Vladimir, un drone est tombé sur un immeuble résidentiel, provoquant un incendie dans un appartement. Selon les premières informations des autorités régionales, aucune victime n'a été signalée dans cet incident.

Les autorités russes ont déclaré que ces attaques ont été menées par des drones ukrainiens. La partie ukrainienne n'a pour l'instant fait aucune déclaration officielle et n'a pas revendiqué la responsabilité de l'attaque.

Récemment, le nombre d'attaques par drones sur le territoire russe a augmenté, ce qui conduit à un renforcement des mesures de sécurité sur plusieurs sites stratégiques du pays.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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