Une excursion scolaire tourne au drame : 20 enfants sont décédés

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Une excursion scolaire tourne au drame : 20 enfants sont décédés

Un terrible accident de la route dans l'est de l'Ouganda a coûté la vie à des dizaines d'élèves. Le renversement d'un bus revenant d'une excursion scolaire a fait 21 morts, dont 20 enfants. Plus de 28 autres élèves ont été blessés à divers degrés.

La tragédie s'est produite près du village de Chekvatit, dans le district de Kapchorwa. Il a été rapporté que le chauffeur du bus a perdu le contrôle alors que les élèves de l'école primaire King David de Kampala revenaient d'un voyage organisé aux chutes de Sipi.

Selon les premières informations, le véhicule est sorti de la route, a heurté un gros rocher, puis s'est renversé. En conséquence, de nombreux passagers à bord du bus ont subi de graves blessures corporelles.

Des meubles endommagés accumulés sur le bord de la route et des personnes les observant.

Outre les 20 élèves, le fondateur et directeur de l'école a également péri dans la tragédie. Les enfants blessés ainsi que trois adultes ont été transportés d'urgence dans les hôpitaux voisins. Selon les médecins, au moins neuf victimes sont dans un état critique.

Le personnel médical local a prodigué les premiers soins à certains blessés sur les lieux mêmes de l'accident.

Suite à cette tragédie, le gouvernement ougandais a décidé de suspendre temporairement les excursions scolaires et les voyages collectifs impliquant des élèves à travers le pays. Selon les autorités, cette restriction restera en vigueur jusqu'à ce que les exigences de sécurité des élèves soient révisées.

Le gouvernement a également lancé des mesures supplémentaires pour inspecter l'état technique des bus scolaires, renforcer les exigences de sécurité pour les chauffeurs transportant des élèves et enquêter minutieusement sur les causes de la tragédie.

La police poursuit actuellement ses investigations sur l'état technique du bus, les actions du conducteur et d'autres facteurs ayant conduit à l'accident.

OugandaKampalaSipiKing David
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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