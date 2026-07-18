L'équipe probable de l'Angleterre pour la Coupe du Monde 2030 a été annoncée

La série sans titre de l'équipe d'Angleterre dans les tournois majeurs, qui dure depuis 1966, est sur le point de se prolonger de quelques années supplémentaires. La défaite contre l'Argentine lors du tournoi récemment conclu a privé les "Three Lions" de leur rêve de sacre. Désormais, l'attention des experts et des supporters se tourne vers la prochaine Coupe du Monde 2030, qui sera organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les analystes de Goal.com, l'équipe d'Angleterre connaîtra des changements radicaux d'ici la Coupe du Monde 2030. Des stars actuelles comme Harry Kane et Jordan Pickford devraient céder leur place à de jeunes talents. Bien que l'identité du futur sélectionneur reste incertaine, des noms comme Pep Guardiola, Eddie Howe et Lee Carsley circulent déjà.

Une nouvelle ère dans les cages

Jordan Pickford, qui garde les buts de l'Angleterre depuis de nombreuses années, pourrait mettre fin à sa carrière internationale après l'Euro 2028. James Trafford est considéré comme le candidat principal pour lui succéder. Actuellement sous contrat avec Manchester City et cherchant à changer de club pour obtenir du temps de jeu, Trafford aura 27 ans en 2030.

Les experts soulignent que le talent et le sang-froid de James Trafford suffisent à faire de lui le gardien numéro un de l'Angleterre. Il est déjà intégré au système de l'équipe nationale et devrait être le digne successeur de Pickford.

Les stars du futur : Max Dowman et Rio Ngumoha

Remplacer Harry Kane en attaque ne sera pas chose aisée, mais une nouvelle génération émerge dans les académies anglaises. En particulier, de jeunes talents comme Max Dowman et Rio Ngumoha sont pressentis pour devenir des figures clés de l'effectif 2030. Ces joueurs ont déjà attiré l'attention des recruteurs grâce à leurs capacités techniques et leur sens du but.

Les changements suivants sont également attendus dans l'effectif de 2030 :

Une combinaison de joueurs expérimentés et de jeunes talents en défense centrale ;

L'expérience de leaders comme Jude Bellingham et Declan Rice au milieu de terrain ;

L'émergence de jeunes joueurs rapides et créatifs sur les ailes ;

La formation d'un nouveau numéro "neuf" pour remplacer Harry Kane en attaque.

Pour le football anglais, la Coupe du Monde 2030 pourrait ne pas être seulement un tournoi de plus, mais une occasion en or pour la nouvelle génération de démontrer son potentiel. Compte tenu du fait que le contrat de Thomas Tuchel expire en 2028, il est fort probable qu'un entraîneur avec une toute nouvelle philosophie mène l'équipe au Mondial.