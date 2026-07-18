Des scientifiques ont découvert une autre planète potentiellement habitable

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Des scientifiques ont découvert une autre planète potentiellement habitable

Les recherches scientifiques sur la recherche de vie en dehors du système solaire ont donné un autre résultat important. Les scientifiques ont annoncé qu'à environ 25 années-lumière de distance, située dans la constellation de la Girafe (Camelopardalis), la planète GJ 3378b pourrait être l'un des candidats les plus prometteurs pour une vie extraterrestre. Les résultats de la nouvelle étude ont été publiés dans la revue scientifique The Astrophysical Journal .

Selon les chercheurs de l'Université de Californie (Irvine), cette planète reçoit de son étoile environ 90 pour cent de la quantité de chaleur et de rayonnement que la Terre reçoit du Soleil. Cela signifie qu'elle se trouve dans une zone habitable, c'est-à-dire une région où l'eau liquide pourrait exister. Selon les experts, la présence d'eau liquide est l'un des facteurs les plus importants pour la formation de la vie.

Cependant, avec les technologies actuelles, l'humanité n'a pas la possibilité d'atteindre cette planète. Selon les calculs, si un humain voyageait à la vitesse du vaisseau spatial Apollo-10 , soit environ 11,1 km/s , le vol vers GJ 3378b prendrait environ 675 mille ans .

Initialement, ce corps céleste était considéré comme une géante gazeuse. Après sa découverte en 2024, des scientifiques français ont déterminé que sa masse est environ 5,26 fois supérieure à celle de la Terre, et l'ont classée comme une planète de type « mini-Neptune » dotée d'une atmosphère dense en hydrogène. On pensait qu'une telle atmosphère réduisait la probabilité de présence d'eau liquide.

La question qui intéresse le plus les scientifiques aujourd'hui est de savoir si GJ 3378b a conservé son atmosphère malgré le fort rayonnement et le flux de particules provenant de son étoile. Malheureusement, il n'est pas possible de le vérifier directement pour le moment. En effet, vue de la Terre, la planète ne passe pas devant son étoile et, par conséquent, James Webb le télescope spatial ne peut pas analyser son atmosphère.

Selon les experts, il sera possible d'obtenir des données plus précises sur GJ 3378b et d'étudier d'éventuelles traces de vie à l'avenir. En particulier, les observatoires spatiaux de nouvelle génération comme Habitable Worlds Observatory , que la NASA prévoit de lancer dans les années 2040, devraient offrir la possibilité d'étudier plus en profondeur de telles planètes.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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