Erreur chez Amazon Web Services : des factures de plusieurs billions de dollars envoyées aux clients

Une défaillance technique survenue sur Amazon Web Services (AWS), la plus grande plateforme de cloud computing au monde, a choqué des milliers d'utilisateurs à travers le globe. Des clients, qui ne paient habituellement que quelques dollars, ont paniqué en découvrant des factures se chiffrant en billions de dollars dans leurs e-mails. Cet incident n'est pas seulement une erreur technique, mais une source de stress majeur pour de nombreux utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon The Guardian et d'autres médias internationaux, les factures ont atteint des niveaux astronomiques en raison d'un bug système. Par exemple, Dan Harvey, représentant d'une organisation caritative spécialisée dans l'audit des écoles, a partagé son expérience. Selon lui, Amazon a émis une facture de 7,8 milliards de dollars pour une application qui coûte normalement moins de 1 livre sterling par mois. Ce chiffre inattendu a provoqué une quasi "crise cardiaque" au sein de la direction de l'organisation.

Des "cadeaux" d'un billion de dollars et le choc des utilisateurs

La situation a pris une tournure encore plus effrayante pour certains utilisateurs. Sur les réseaux sociaux, un utilisateur nommé Bharat a partagé une capture d'écran de son compte montrant une augmentation de l'utilisation des services de 745 milliards de pour cent par rapport au mois précédent, avec un montant à payer de 1,5 billion de dollars. À titre de comparaison, ce chiffre dépasse le PIB de nombreux pays développés.

Sachin, un étudiant indien, a rencontré un problème similaire. Bien qu'il paie en moyenne 1,28 dollar par mois, il a reçu cette fois une facture de 10,9 milliards de dollars. De même, Andrea Zuvich, propriétaire du site web "The Seventeenth Century Lady", a reçu une demande de paiement de 245 milliards de dollars. Le fait que cette somme soit presque égale à la fortune totale du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a suscité à la fois ironie et peur parmi les utilisateurs.

Réaction d'Amazon et cause de l'erreur

Après quelques heures d'investigation, les experts de l'entreprise ont identifié la source du problème. Il s'est avéré qu'une erreur technique s'est produite lors de la définition du prix unitaire des produits dans le sous-système de facturation. En conséquence, le système a automatiquement multiplié les prix de tous les services par des millions.

Actuellement, Amazon Web Services prend les mesures suivantes :

Le système de facturation a été temporairement désactivé ;

Toutes les données calculées de manière erronée sont en cours de révision ;

De nouvelles factures basées sur les dépenses réelles sont envoyées aux clients.

Cet événement a démontré une fois de plus la dépendance mondiale aux services cloud. Étant donné que de nombreuses startups et entreprises IT en Ouzbékistan utilisent également les services AWS, de telles erreurs rappellent aux entrepreneurs locaux l'importance de maintenir un contrôle constant sur leurs systèmes de surveillance financière.

Les représentants d'Amazon ont déclaré que toutes les erreurs seraient corrigées et qu'aucun montant excessif ne serait prélevé sur les utilisateurs. Cependant, les utilisateurs soulignent que le choc psychologique et le stress causés par de tels messages sont difficiles à compenser.