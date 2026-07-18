Arsenal recrute un talent de son rival londonien, Tottenham

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Arsenal recrute un talent de son rival londonien, Tottenham

Poursuivant son activité sur le marché des transferts estival, le club londonien d'Arsenal a trouvé un accord avec Elijah Upson, l'un des jeunes défenseurs les plus talentueux de son rival historique, Tottenham. Le défenseur central de 18 ans a refusé de signer un nouveau contrat avec les Spurs et rejoindra désormais les Gunners en tant qu'agent libre. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations du célèbre insider Fabrizio Romano, les parties ont signé tous les documents pour une collaboration à long terme. Ce transfert fait grand bruit dans le contexte de la rivalité entre les deux géants du nord de Londres. Upson souhaitait faire partie du projet de Mikel Arteta et une annonce officielle est attendue prochainement.

Le choix du jeune talent et la concurrence

Bien qu'Elijah Upson soit considéré comme l'un des représentants les plus prometteurs de l'académie de Tottenham, son accès à l'équipe première était devenu difficile. Selon Goal.com, le renforcement de la ligne défensive de Tottenham avec des joueurs comme Marcos Senesi et Jan Paul van Hecke a réduit les opportunités du jeune défenseur. De plus, la présence de défenseurs expérimentés tels que Micky van de Ven et Cristian Romero a également influencé la décision d'Upson de partir.

Arsenal est depuis longtemps l'un des meilleurs clubs de Premier League en matière d'opportunités offertes aux jeunes joueurs. L'intégration réussie de joueurs comme Bukayo Saka, Ethan Nwaneri et Myles Lewis-Skelly dans l'équipe première aurait été une source de motivation majeure pour Upson.

Changements dans l'effectif d'Arsenal

Ce transfert n'est pas la seule nouveauté pour Arsenal cet été. Le club travaille systématiquement au rajeunissement et au renforcement de son effectif. Les Gunners ont déjà réalisé les mouvements suivants :

  • Signature du gardien Illan Meslier ;
  • Accord conclu pour le transfert de l'attaquant grec Christos Tzolis ;
  • L'attaquant expérimenté Leandro Trossard a quitté le club pour rejoindre Beşiktaş.
L'arrivée d'Elijah Upson est considérée comme une étape importante pour l'avenir de la défense de l'équipe. Bien que des stars comme Cristian Romero suscitent l'intérêt de l'Inter et du FC Barcelone, Upson a préféré poursuivre son développement sous la direction de Mikel Arteta. Ce transfert est interprété non seulement d'un point de vue sportif, mais aussi comme une nouvelle victoire d'Arsenal dans la lutte entre les deux rivaux acharnés.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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