Le président américain Donald Trump a fait une incursion inattendue dans le monde du football en critiquant sévèrement les choix tactiques du sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel. Lors de la demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, les Anglais menaient 1-0 avant de s'incliner 1-2. C'est ce que rapporte Goal.com.

Donald Trump a évoqué ce match lors d'une rencontre avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, à la Trump Tower. Selon lui, le fait que Thomas Tuchel ait fait reculer Harry Kane, capitaine et attaquant vedette, dans un rôle trop défensif en fin de match est l'une des raisons principales de la défaite.

« L'Angleterre a un joueur incroyable, j'ai joué au golf avec lui. Harry Kane est vraiment un joueur fantastique. Je pense qu'ils ont fait une grosse erreur en le transformant en défenseur. Qu'est-ce que je connais au football ? Ils menaient au score, mais ils ont pris leur meilleur joueur pour le mettre en défense. Nous devrions être un peu plus offensifs, non ? » a souligné Trump.

Les changements tactiques de Tuchel et la défaite

Au stade d'Atlanta, Anthony Gordon avait donné l'avantage à l'Angleterre. Cependant, Thomas Tuchel a décidé de finir le match avec cinq, puis six défenseurs. Cela a permis à l'Argentine de prendre l'initiative. Grâce aux attaques orchestrées par Lionel Messi, Enzo Fernández et Lautaro Martínez ont marqué, assurant la victoire des Sud-Américains.

Selon Goal.com, ces choix tactiques ont suscité de vifs débats, non seulement chez les supporters, mais aussi parmi les experts. Harry Kane a été contraint de défendre près de sa propre surface pendant les 30 dernières minutes, ce qui a anéanti les chances de contre-attaque de l'équipe.

La réponse de l'entraîneur : « Nous avons défendu en équipe »

Lors de la conférence de presse précédant le match pour la troisième place contre la France, Thomas Tuchel a répondu avec ironie aux propos de Donald Trump. Le technicien allemand a défendu ses choix, affirmant que dans le football moderne, toute l'équipe doit participer aux tâches défensives.

« Vous citez Donald Trump comme témoin ? Je demande juste... Dans quelle situation Harry Kane a-t-il joué trop bas ? Si nous défendons en bloc, tout le monde travaille ensemble. C'est un signe d'esprit d'équipe et de solidarité. Nous avons défendu à 10 ou 11, Harry n'était pas une exception », a répondu Tuchel.

Cet incident a une fois de plus démontré à quel point le sport et la politique sont étroitement liés. Pour l'Angleterre, cette défaite restera dans l'histoire comme un nouvel échec dans un tournoi majeur.