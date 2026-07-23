Lamine Yamal révèle les détails de sa conversation avec Lionel Messi après la finale de la Coupe du Monde 2026

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Lamine Yamal révèle les détails de sa conversation avec Lionel Messi après la finale de la Coupe du Monde 2026

L'une des plus brillantes jeunes étoiles du monde du football, Lamine Yamal, s'est confiée sur l'échange émouvant qu'il a eu avec le légendaire Lionel Messi après la finale de la Coupe du Monde 2026. Suite à la victoire de l'Espagne sur l'Argentine, cette rencontre entre les représentants de deux générations a pris une dimension symbolique. C'est ce que rapporte Goal.com .

Après le match final dramatique qui s'est déroulé à New York, les anciennes et actuelles icônes du FC Barcelone ont longuement discuté au centre du terrain. Selon Yamal, les mots prononcés par le détenteur de huit Ballons d'Or ont pour lui autant de valeur que la médaille d'or de champion du monde.

La confiance accordée à la future génération

Selon Goal.com, Lionel Messi a souligné au jeune attaquant qu'il devait continuer sur sa lancée et que l'avenir du football appartenait à cette nouvelle génération. « Il m'a dit de continuer sur ma voie et que le futur appartenait à notre génération. Ces mots sont aussi précieux pour moi que la médaille d'or autour de mon cou », a déclaré Lamine Yamal.

Malgré la défaite, Lionel Messi, âgé de 39 ans, a prouvé une fois de plus son niveau exceptionnel tout au long du tournoi. Avec 8 buts et 4 passes décisives, il a joué un rôle clé dans le parcours de l'Argentine jusqu'en finale. Cependant, la jeunesse et l'intensité de l'équipe espagnole ont fini par l'emporter.

Respect entre maître et disciple

Lamine Yamal n'a pas caché qu'il a grandi en admirant Lionel Messi et que l'affronter lors de la finale du tournoi le plus prestigieux était un rêve devenu réalité. « C'est quelqu'un que j'ai toujours admiré. Après le coup de sifflet final, je lui ai exprimé mon respect infini », a confié le membre de l'équipe d'Espagne.

Il est intéressant de noter que Lionel Messi avait déjà tenu des propos élogieux sur Yamal avant même le début de la finale. Le capitaine argentin a salué le talent de l'ailier de 19 ans, le qualifiant de « star mondiale » et prédisant une immense carrière devant lui.

Cette rencontre est perçue par la communauté footballistique comme une passation de pouvoir symbolique. Alors que Lionel Messi dispute l'un de ses derniers tournois majeurs, Lamine Yamal s'impose comme le leader de la nouvelle ère du FC Barcelone et du football espagnol.

Lamine YamalLionel MessiCoupe du MondeFC BarceloneEspagne
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Jahongir Tursunov
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