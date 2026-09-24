Vast ouvre une division spéciale pour participer au programme lunaire

La société Vast, spécialisée dans la conception de stations orbitales commerciales, a annoncé l'élargissement de ses activités avec la création d'une nouvelle division lunaire baptisée Lunar Programs. Selon ixbt.com, cette structure vise à orienter l'expérience accumulée par l'entreprise dans la création de stations spatiales et de satellites vers la mise en œuvre du futur programme lunaire de la NASA. Cette initiative devrait constituer une étape importante dans l'exploration du satellite naturel de la Terre. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le PDG de Vast, Max Haot, a souligné que l'entreprise dispose de toutes les conditions nécessaires pour accomplir des missions d'envergure nationale. « Vast possède de grandes capacités de production, une riche expérience pratique et l'expertise technique requise pour construire le premier avant-poste lunaire », a déclaré le dirigeant. Selon lui, l'intégration des travaux d'ingénierie, du processus de production et des phases de test permet d'exécuter ces tâches complexes avec une grande rapidité et fiabilité.

Architecture de construction progressive de la base lunaire

L'architecture lunaire développée par l'entreprise est divisée en trois étapes logiques, chacune visant à atteindre des objectifs précis. La première étape comprend des démonstrations technologiques destinées à assurer un accès sûr à la surface lunaire, à installer l'infrastructure de base et à réduire les risques technologiques. La deuxième étape marque le début de la construction des premiers éléments de la base lunaire, équipés des systèmes nécessaires aux activités de l'équipage.

La troisième et dernière étape prévoit le déploiement complet d'une infrastructure à grande échelle garantissant une présence humaine durable et stable sur la Lune. Selon les experts, cette approche augmente la sécurité du projet et garantit que chaque étape est soigneusement pensée.

Technologies de la station Haven et nouveaux développements

Il est intéressant de noter que de nombreuses technologies nécessaires aux nouveaux systèmes lunaires sont actuellement testées lors de la création des modules de la station orbitale Haven. Chaque nouveau module est une version améliorée du précédent, et à l'avenir, les systèmes lunaires seront régulièrement mis à jour selon ce même principe. Cela permet de réduire les coûts et d'accélérer la préparation technologique.

Le portefeuille constitué par l'entreprise comprend les développements clés suivants :

Une station énergétique moderne dotée de systèmes de génération solaire et de stockage d'énergie

Un sas autonome protégé contre la poussière lunaire et entièrement compatible avec les combinaisons spatiales des astronautes pour les sorties extravéhiculaires

Un complexe d'habitation modulaire confortable intégrant le support de vie, la thermorégulation, l'avionique et les systèmes de communication

La création d'une constellation de satellites de communication et de navigation dédiée à la couverture continue du pôle Sud lunaire a été définie comme une direction distincte. Ce groupe complétera le réseau Lunar Communications Relay and Navigation Systems conçu par la NASA, réduisant considérablement la charge sur les antennes du Deep Space Network sur Terre.