Le Real Madrid offre 100 millions d'euros pour Diomande

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Le Real Madrid offre 100 millions d'euros pour Diomande

Le Real Madrid a soumis une offre officielle pour le transfert de l'ailier de 19 ans du RB Leipzig, Yan Diomande. Selon Fabrizio Romano, les Espagnols sont prêts à payer jusqu'à 100 millions d'euros, bonus compris, pour le joueur.

Cependant, le club allemand n'a pas jugé cette somme suffisante. Les négociations deviennent encore plus intenses puisque le PSG est également dans la course pour Diomande.

Quelle est l'offre du Real Madrid ?

Selon la source, le club madrilène a proposé les conditions suivantes pour le jeune international ivoirien :

Type de paiement

Montant

Montant garanti

90 millions d'euros

Bonus

10 millions d'euros

Valeur totale

Jusqu'à 100 millions d'euros

Cette offre montre que le Real Madrid considère Diomande comme un joueur clé pour l'avenir.

Le RB Leipzig a rejeté l'offre

Le club allemand a refusé l'offre composée de 90 millions d'euros et de 10 millions d'euros de bonus.

Il est rapporté que Leipzig exige un montant garanti ou total supérieur à 100 millions d'euros pour Diomande. Les négociations entre les parties ne sont pas rompues et les conditions de l'accord sont en discussion.

Pour l'instant, les clubs n'ont pas conclu d'accord officiel.

Le PSG est également dans la course pour le joueur

Parmi les clubs s'intéressant à Diomande figure également le club français du Paris Saint-Germain.

Les Parisiens ont pris contact avec le RB Leipzig, mais il n'y a pas encore eu d'avancée significative dans les négociations. Néanmoins, la présence du PSG dans la course au transfert intensifie la concurrence pour le Real Madrid.

Pourquoi Diomande est-il évalué si cher ?

Bien qu'il soit âgé de seulement 19 ans, l'ailier a su attirer l'attention des grands clubs européens. Le fait que son prix de transfert soit fixé à plus de 100 millions d'euros signifie que Leipzig ne veut pas laisser partir le joueur facilement.

En même temps, une telle somme montre la confiance placée en Diomande et la haute estime accordée à son potentiel futur.

Une phase décisive commence dans les négociations

Bien que la première offre du Real Madrid ait été rejetée pour l'instant, le club madrilène poursuit les négociations. L'intérêt du PSG pourrait encore renforcer la position du RB Leipzig sur le plan financier.

La question principale est désormais de savoir si le Real Madrid augmentera son offre ou si le club allemand acceptera les conditions actuelles.

Pensez-vous que le Real Madrid devrait payer plus de 100 millions d'euros pour le jeune Diomande de 19 ans ? Laissez votre avis dans les commentaires.

Real MadridYan DiomandeLeipzigPSGFabrizio Romano
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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