Roy Keane sur Messi : « Il n'a toujours pas atteint le niveau de Cristiano Ronaldo »

La place de Lionel Messi dans l'histoire du football mondial a de nouveau suscité un débat passionné. Gary Neville, Roy Keane et Ian Wright ont échangé leurs points de vue sur la question de savoir si la star argentine peut être placée au-dessus de Pelé et Diego Maradona.

Le moment le plus marquant de la discussion a été la réponse ironique de Roy Keane concernant Cristiano Ronaldo Les nouveaux records de Messi en Coupe du Monde ont intensifié le débat.

Neville pose la question historique

Dans l'émission « The Overlap », Gary Neville a demandé si, après les récents succès de Messi, il était temps de le placer au-dessus des plus grands de l'histoire du football.

« Peut-on maintenant placer Messi au-dessus de Pelé et Maradona ? N'est-il pas temps d'en parler après ses accomplissements ? » a demandé Neville.

Sa question reposait sur les records personnels de Messi, ses résultats en équipe nationale et sa longévité au plus haut niveau.

Roy Keane mentionne Ronaldo

Roy Keane a répondu de manière inattendue à la question de Neville.

« Oui, mais il n'a toujours pas atteint Cristiano Ronaldo », a déclaré l'ancien joueur.

Keane a ensuite éclaté de rire, montrant que ses propos étaient une plaisanterie plutôt qu'une conclusion sérieuse.

Keane est également connu pour défendre souvent le joueur portugais en raison de son passé àManchester Unitedet de sa relation avec Cristiano Ronaldo.

Neville n'est pas encore prêt à conclure

Gary Neville a exprimé une opinion prudente sur la question de placer Messi au sommet absolu de l'histoire du football.

« Je pense que nous ne sommes pas encore prêts à le placer sur ce piédestal ultime », a-t-il déclaré.

Cela montre que le débat sur le « GOAT » reste ouvert, car Pelé, Maradona, Messi et Ronaldo ont évolué à des époques, dans des contextes et avec des styles différents.

Les résultats de Messi au tournoi ont alimenté le débat

Lors de la dernière Coupe du Monde, Lionel Messi a été l'un des leaders incontestés de son équipe.

Indicateur Résultat Buts 8 Passes décisives 4 Total d'actions décisives 12 Statut dans le tournoi Meilleur passeur

Le joueur argentin est devenu le premier à dépasser la barre des 20 actions décisives dans l'histoire des tournois majeurs entre nations.

Il a également établi un nouveau record en tant que joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs dans l'histoire des Coupes du Monde.

Messi est-il le plus grand joueur ?

La maîtrise technique, les buts, les passes décisives et la régularité de Messi sur le long terme l'ont indéniablement placé parmi les plus grands noms de l'histoire du football.

Cependant, le placer au-dessus de Pelé, Maradona ou Ronaldo dépend en grande partie des préférences personnelles des fans. Comparer des joueurs de générations différentes uniquement par les chiffres ne donne pas toujours une image complète.

Selon vous, Lionel Messi est-il le plus grand joueur de l'histoire, ou Pelé, Maradona ou Ronaldo sont-ils supérieurs ? Laissez votre avis dans les commentaires.