Trump impose des exigences aux géants de la tech : les experts qualifient la promesse de « inefficace »

Le président américain Donald Trump a annoncé que les entreprises devaient « payer un prix juste » pour la quantité astronomique d'électricité consommée par l'intelligence artificielle et les centres de données. Selon une nouvelle initiative présentée par la Maison-Blanche, les géants technologiques doivent éviter la hausse des prix de l'électricité pour les résidents locaux et financer de manière indépendante leur propre infrastructure énergétique.

Zamin.uz analyse en détail cette décision retentissante, l'influence de Trump sur le secteur technologique et les graves inquiétudes des experts.

1. Promesse volontaire : quelles obligations sont imposées aux centres de données ?

La Maison-Blanche a reconnu que la consommation excessive d'électricité par les centres de données pouvait faire grimper les factures de services publics des consommateurs ordinaires. C'est pourquoi un accord volontaire de grande envergure a été élaboré.

Source d'énergie indépendante : Les centres de données doivent apporter leurs propres ressources énergétiques indépendantes ou couvrir intégralement les coûts de l'électricité et de l'infrastructure supplémentaire qu'ils utilisent.

Soutien aux communautés : Il est prévu d'investir dans les infrastructures et de permettre à la population d'utiliser leurs propres capacités de réserve en cas de situation d'urgence.

Parties signataires : Selon la source annoncée par la Maison-Blanche, 27 fabricants de centres de données, 55 entreprises de services publics, 105 coopératives électriques et 23 gouverneurs républicains se sont joints à la promesse.

2. « Ce sont des communautés intelligentes » : Trump défend l'infrastructure technologique

Bien que des obligations soient imposées, Trump s'est abstenu de critiquer sévèrement les centres de données, les a au contraire loués et a exhorté les communautés à accueillir activement de tels projets.

Extrait de la déclaration de Donald Trump : « Vous avez des communautés qui veulent vraiment des centres de données et, franchement, ce sont des communautés intelligentes. Parce que cela signifie un grand nombre de nouveaux emplois et très peu d'interruptions. Vous devez convaincre votre communauté de la merveille que représentent ces choses. Vous ne pouvez pas lutter contre cela, vous devez suivre la voie et vous bénéficierez de toute la protection. »

Le plan de la Maison-Blanche et le scepticisme des experts : principales différences

Aspects Position de la Maison-Blanche et de Trump Avis des experts et des critiques Statut du document Promesse signée par de grandes entreprises et des États Un document « inefficace » dépourvu de toute obligation légale Prix de l'électricité La hausse des prix pour la population ordinaire est évitée Les prix augmenteront de toute façon en raison de l'absence de contrôle des coûts Impact économique Des milliers de nouveaux emplois et des milliards de dollars d'investissements Il n'y a pas de conclusion définitive sur qui couvrira exactement les coûts

3. Tempête de critiques : « Aucune obligation »

Les représentants des cercles politiques de gauche comme de droite ainsi que les experts expriment de sérieux doutes quant à l'application pratique de cette promesse.

Cato Institute (perspective libertarienne) : L'expert en énergie Travis Fisher souligne qu'il s'agit simplement d'une promesse volontaire sans aucune responsabilité prévue en cas de non-respect. « Même si vous acceptez de couvrir tous vos coûts, déterminer quelle dépense vous appartient exactement est un casse-tête très complexe », déclare-t-il. Climate Power (perspective progressiste) : Jesse Lee, ancienne employée de l'administration Biden, a vivement critiqué le document :

Réaction de Jesse Lee : « Pour être honnête, cela entraînera en réalité une hausse des prix. Les entreprises feront semblant de contrôler quelque chose et ne se soucieront plus du tout de maintenir les prix. Tout cela n'est qu'un document inefficace et totalement vague. »

Quel impact cette décision aura-t-elle sur le prix de l'électricité ?

Le développement de l'intelligence artificielle et la croissance exponentielle des centres de données provoquent une révolution énergétique et une pénurie de ressources dans le monde entier.

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