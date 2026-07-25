Révélation de la Coupe du Monde 2026, Vozinha est tout proche de signer avec un nouveau club

Vozinha, le gardien de but de l'équipe nationale du Cap-Vert qui s'est fait connaître grâce à ses prestations solides lors de la Coupe du Monde 2026, devrait poursuivre sa carrière au Chili. Le portier de 40 ans est parvenu à un accord verbal avec l'un des clubs les plus célèbres du pays, Colo-Colo.

Selon l'insider Fabrizio Romano, il ne reste plus qu'à signer les documents et à passer la visite médicale entre les deux parties. Auparavant, Vozinha était également associé à Lionel Messi et l'Inter Miami, qui figurait parmi les principaux prétendants.

Un accord verbal a été conclu entre les parties

Fabrizio Romano a annoncé sur le réseau social X qu'il existe un accord de principe concernant le transfert de Vozinha à Colo-Colo.

Selon la source, les documents relatifs au transfert devraient être signés dans un avenir proche. Ce processus devrait se finaliser ce week-end, après quoi le gardien passera sa visite médicale.

Pour l'instant, Colo-Colo n'a pas officialisé le transfert. Par conséquent, le passage du gardien au club chilien ne sera pleinement confirmé qu'après la signature des documents.

Colo-Colo jette son dévolu sur le gardien expérimenté

Il avait été précédemment rapporté que, sur instruction du président du club chilien Anibal Mosa, des négociations avaient été entamées avec les représentants de Vozinha.

Colo-Colo a mis en avant la grande expérience internationale du portier de 40 ans et ses performances lors de la Coupe du Monde. Il est également indiqué que Vozinha est prêt à entamer une nouvelle étape de sa carrière au Chili.

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L'Inter Miami s'est également intéressé au gardien

L'un des principaux rivaux de Colo-Colo dans la course pour Vozinha était le club américain de l'Inter Miami.

La star argentine Lionel Messi évolue dans ce club de Floride. C'est pourquoi un transfert du gardien vers le championnat nord-américain avait également été envisagé comme une option probable.

Cependant, selon les dernières informations, le gardien est sur le point de choisir l'option chilienne. Le souhait de Colo-Colo de l'intégrer dans le onze titulaire a probablement été le facteur décisif dans les négociations.

Deux matches sans encaisser de but en Coupe du Monde

Vozinha a disputé quatre rencontres lors de la participation historique du Cap-Vert à la Coupe du Monde 2026.

Il a gardé sa cage inviolée lors de deux d'entre elles. Le calme du portier expérimenté et ses arrêts décisifs ont aidé l'équipe à se qualifier pour les phases finales.

Le Cap-Vert a participé pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Coupe du Monde. En 16es de finale, l'équipe nationale a disputé un match acharné contre l'Argentine, s'inclinant sur le score de 2-3.

Vozinha pourrait changer de club en tant qu'agent libre

Le contrat du gardien avec Chaves, club évoluant en deuxième division portugaise, a pris fin cet été.

Cette situation permet à Colo-Colo de recruter Vozinha sans indemnité de transfert. Le club devra seulement s'entendre sur le contrat personnel du joueur, son salaire et d'autres conditions.

La grande expérience de Vozinha pourrait être très utile à Colo-Colo, non seulement sur le terrain, mais aussi pour le développement des jeunes gardiens.

L'annonce officielle est imminente

Bien qu'un accord verbal ait été trouvé, le transfert n'est pas encore finalisé. Vozinha doit réussir sa visite médicale et les deux parties doivent signer le contrat.

Si le processus se déroule comme prévu, le gardien cap-verdien qui s'est illustré lors de la Coupe du Monde 2026 pourrait être officiellement présenté comme nouveau joueur de Colo-Colo dans les prochains jours.

Selon vous, le gardien de 40 ans Vozinha parviendra-t-il à s'imposer comme le titulaire indiscutable à Colo-Colo ? Donnez votre avis en commentaire.