Gary Neville sans filtre sur l'Argentine : « Ils ont joué un très mauvais match en finale »

L'ancien défenseur de l'équipe nationale anglaise, Gary Neville, a vivement critiqué la performance de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026. Lionel Scaloni et ses hommes se sont inclinés 0-1 après 120 minutes de jeu sans parvenir à cadrer le moindre tir sur le but de l'Espagne.

Selon Neville, les Argentins n'ont résisté jusqu'aux prolongations lors du match décisif que grâce à leur solidarité collective et leur combativité.

« Soyons honnêtes »

Dans l'émission « The Overlap », Gary Neville a employé des termes très durs pour évaluer la prestation de l'équipe argentine en finale.

« Soyons honnêtes : ils ont joué un très mauvais match. On peut seulement saluer le fait qu'ils aient tenu aussi longtemps », a déclaré Neville.

Dans ses déclarations suivantes, l'ancien joueur a également sévèrement critiqué le jeu de l'équipe, qualifiant ce football de « très faible ».

Aucun tir cadré en 120 minutes

L'Argentine a connu de grandes difficultés offensives en finale contre l'Espagne. L'équipe de Scaloni n'a pas réussi à cadrer un seul tir sur le but adverse pendant le temps réglementaire et la prolongation.

De son côté, l'Espagne a inscrit le seul but de la rencontre et s'est imposée sur le score de 1-0, remportant ainsi la victoire.

Statistique Résultat Score final Espagne — Argentine 1-0 Durée du match 120 minutes Tirs cadrés de l'Argentine 0

Pour Neville, c'est précisément l'inefficacité offensive qui a été le plus grand problème de l'Argentine.

La « chimie » collective a porté l'Argentine

Neville a tout de même mentionné les points forts de l'équipe nationale argentine. Il a salué la confiance mutuelle, la solidarité et l'esprit de combat au sein du groupe.

« Parfois, ils jouaient mal, mais grâce à une excellente "chimie" interne et à un esprit combatif, ils allaient de l'avant », a-t-il affirmé.

Selon lui, l'Argentine n'a pas toujours pratiqué un football de grande qualité tout au long du tournoi, mais a su faire bloc en tant qu'équipe dans les moments complexes.

Neville a souligné l'impact du leader de l'attaque

L'ancien international anglais a également noté la présence d'un joueur au talent exceptionnel dans l'attaque argentine, capable de porter l'équipe vers l'avant.

D'après Neville, sans ce leader, il aurait été bien plus difficile pour l'Argentine d'atteindre ne serait-ce que les demi-finales de la compétition.

Cependant, lors de la finale de la Coupe du Monde, même le talent individuel n'a pas suffi à briser la défense disciplinée de l'Espagne.

La performance en finale éclipse-t-elle les réussites de l'Argentine ?

Bien que l'Argentine ait atteint la finale, les statistiques offensives lors du match décisif ont intensifié les critiques à l'encontre de l'équipe.

La sortie incisive de Neville reflète ce contraste : d'un côté, une équipe courageuse parvenue en finale, et de l'autre, une attaque restée sans tir cadré en 120 minutes.

Selon vous, l'Argentine a-t-elle vraiment fait un très mauvais match en finale ou l'Espagne a-t-elle été tout simplement trop forte ? Laissez votre avis dans les commentaires.