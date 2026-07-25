Classement final de la Coupe du Monde 2026 : quelle place pour l’Ouzbékistan ?

La FIFA a publié le classement général final des équipes nationales ayant participé à la Coupe du Monde 2026. L'Espagne, vainqueur du tournoi, s'empare de la première place, tandis que l'Argentine, finaliste, est deuxième et l'Angleterre complète le podium à la troisième place.

L’équipe nationale d’Ouzbékistan a achevé sa toute première participation à une Coupe du Monde de son histoire à la 44e place du classement général.

Comment les places finales ont-elles été déterminées ?

Pour établir le classement, la FIFA a d'abord pris en compte le stade de la compétition atteint par chaque équipe nationale. Les équipes ayant progressé le plus loin dans le tournoi ont obtenu un meilleur rang.

Les sélections éliminées au même stade de la compétition ont été départagées selon les critères suivants :

Le total des points accumulés lors de tous les matches ; La différence de buts générale ; Le nombre de buts marqués ; Si tous ces indicateurs sont égaux, les équipes reçoivent le même classement.

Les matches s'étant décidés aux tirs au but sont comptabilisés comme des matches nuls dans ce calcul.

L'Espagne championne, l'Argentine deuxième

L'Espagne, vainqueur de la Coupe du Monde, a également pris la tête du classement général. L'Argentine, battue en finale, est deuxième, tandis que l'Angleterre et la France complètent le top 4.

Voici le top 10 :

Rang Équipe 1 Espagne 2 Argentine 3 Angleterre 4 France 5 Norvège 6 Belgique 7 Maroc, Suisse 8 Mexique 9 Colombie 10 Brésil

Quelles équipes l’Ouzbékistan a-t-il devancées ?

L’équipe d’Ouzbékistan a pris la 44e place du classement final de la FIFA. La sélection nationale se classe devant la Tunisie et l'Irak, et juste derrière Haïti et la Jordanie.

Les voisins directs de l’Ouzbékistan pour sa première Coupe du Monde :

Rang Équipe 41 Panama 42 Jordanie 43 Haïti 44 Ouzbékistan 45 Tunisie 46 Irak

Le classement final complet de la Coupe du Monde 2026

Places 1 à 16 :

Espagne Argentine Angleterre France Norvège Belgique Maroc, Suisse Mexique Colombie Brésil États-Unis Portugal Canada Égypte Paraguay Pays-Bas

Places 17 à 32 :

Allemagne Côte d'Ivoire Croatie Japon Australie République démocratique du Congo Ghana Équateur, Afrique du Sud Suède Autriche Bosnie-Herzégovine Algérie Sénégal Cap-Vert Iran Corée du Sud

Places 33 à 46 :

Turquie Écosse Uruguay Arabie saoudite République tchèque Nouvelle-Zélande Qatar Curaçao Panama Jordanie Haïti Ouzbékistan Tunisie Irak

Une expérience historique pour l’Ouzbékistan

Une 44e place n’est peut-être pas un sommet, mais elle restera gravée dans l’histoire comme la toute première participation de l’équipe nationale d’Ouzbékistan à une phase finale de Coupe du Monde.

L'expérience engrangée lors du tournoi, les erreurs commises et les matches joués face à des adversaires redoutables seront d'une importance capitale pour préparer les prochaines échéances.

Comment jugez-vous la performance de l’Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde 2026 ? Partagez votre avis dans les commentaires.