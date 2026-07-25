Classement final de la Coupe du Monde 2026 : quelle place pour l’Ouzbékistan ?

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Classement final de la Coupe du Monde 2026 : quelle place pour l’Ouzbékistan ?

La FIFA a publié le classement général final des équipes nationales ayant participé à la Coupe du Monde 2026. L'Espagne, vainqueur du tournoi, s'empare de la première place, tandis que l'Argentine, finaliste, est deuxième et l'Angleterre complète le podium à la troisième place.

L’équipe nationale d’Ouzbékistan a achevé sa toute première participation à une Coupe du Monde de son histoire à la 44e place du classement général.

Comment les places finales ont-elles été déterminées ?

Pour établir le classement, la FIFA a d'abord pris en compte le stade de la compétition atteint par chaque équipe nationale. Les équipes ayant progressé le plus loin dans le tournoi ont obtenu un meilleur rang.

Les sélections éliminées au même stade de la compétition ont été départagées selon les critères suivants :

  1. Le total des points accumulés lors de tous les matches ;

  2. La différence de buts générale ;

  3. Le nombre de buts marqués ;

  4. Si tous ces indicateurs sont égaux, les équipes reçoivent le même classement.

Les matches s'étant décidés aux tirs au but sont comptabilisés comme des matches nuls dans ce calcul.

L'Espagne championne, l'Argentine deuxième

L'Espagne, vainqueur de la Coupe du Monde, a également pris la tête du classement général. L'Argentine, battue en finale, est deuxième, tandis que l'Angleterre et la France complètent le top 4.

Voici le top 10 :

Rang

Équipe

1

Espagne

2

Argentine

3

Angleterre

4

France

5

Norvège

6

Belgique

7

Maroc, Suisse

8

Mexique

9

Colombie

10

Brésil

Quelles équipes l’Ouzbékistan a-t-il devancées ?

L’équipe d’Ouzbékistan a pris la 44e place du classement final de la FIFA. La sélection nationale se classe devant la Tunisie et l'Irak, et juste derrière Haïti et la Jordanie.

Les voisins directs de l’Ouzbékistan pour sa première Coupe du Monde :

Rang

Équipe

41

Panama

42

Jordanie

43

Haïti

44

Ouzbékistan

45

Tunisie

46

Irak

Le classement final complet de la Coupe du Monde 2026

Places 1 à 16 :

  1. Espagne

  2. Argentine

  3. Angleterre

  4. France

  5. Norvège

  6. Belgique

  7. Maroc, Suisse

  8. Mexique

  9. Colombie

  10. Brésil

  11. États-Unis

  12. Portugal

  13. Canada

  14. Égypte

  15. Paraguay

  16. Pays-Bas

Places 17 à 32 :

  1. Allemagne

  2. Côte d'Ivoire

  3. Croatie

  4. Japon

  5. Australie

  6. République démocratique du Congo

  7. Ghana

  8. Équateur, Afrique du Sud

  9. Suède

  10. Autriche

  11. Bosnie-Herzégovine

  12. Algérie

  13. Sénégal

  14. Cap-Vert

  15. Iran

  16. Corée du Sud

Places 33 à 46 :

  1. Turquie

  2. Écosse

  3. Uruguay

  4. Arabie saoudite

  5. République tchèque

  6. Nouvelle-Zélande

  7. Qatar

  8. Curaçao

  9. Panama

  10. Jordanie

  11. Haïti

  12. Ouzbékistan

  13. Tunisie

  14. Irak

Une expérience historique pour l’Ouzbékistan

Une 44e place n’est peut-être pas un sommet, mais elle restera gravée dans l’histoire comme la toute première participation de l’équipe nationale d’Ouzbékistan à une phase finale de Coupe du Monde.

L'expérience engrangée lors du tournoi, les erreurs commises et les matches joués face à des adversaires redoutables seront d'une importance capitale pour préparer les prochaines échéances.

Comment jugez-vous la performance de l’Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde 2026 ? Partagez votre avis dans les commentaires.

FIFAEspagneArgentineAngleterreOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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