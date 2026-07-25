Succès de SpaceX : le vaisseau Starship atterrit intact dans l'océan pour la première fois

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Succès de SpaceX : le vaisseau Starship atterrit intact dans l'océan pour la première fois

L'entreprise SpaceX, fondée par Elon Musk, a marqué un tournant historique dans l'exploration spatiale. Dans le cadre du vol d'essai Flight 13, le vaisseau spatial Starship a réussi à amerrir dans l'océan Indien après son retour de l'espace, préservant son intégrité pour la toute première fois. Cette avancée est saluée comme l'un des plus grands pas vers la création d'un système de transport entièrement réutilisable. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Après avoir exécuté une décélération à l'aide des moteurs et une manœuvre d'atterrissage vertical, le vaisseau a continué de flotter à la surface de l'eau. Selon Ixbt.com, l'appareil n'a pas explosé comme prévu, mais a au contraire maintenu une position stable. Bien qu'une légère flamme ait été visible sur certaines parties de la coque, cela n'a pas compromis la solidité de la structure globale.

Télémétrie et communication Starlink

L'une des particularités de cet essai est qu'après avoir touché l'océan, Starship a continué de transmettre des données de télémétrie via le réseau de satellites Starlink. Cela a permis aux ingénieurs de surveiller l'état du vaisseau en temps réel et d'analyser le fonctionnement de tous les systèmes. Elon Musk a confirmé sur les réseaux sociaux que le vaisseau était intact et continuait de transmettre des données.

Le Starship rescapé servira désormais d'objet d'étude inestimable pour les spécialistes. Les ingénieurs pourront analyser en détail l'état des boucliers thermiques résistants aux températures extrêmes de l'espace, des moteurs et des gouvernes aérodynamiques. Auparavant, Elon Musk avait salué la nouvelle version de la couche de protection thermique, soulignant que le vaisseau aurait une apparence remarquable même après son retour de l'espace.

Ce vol a testé non seulement la structure du vaisseau, mais aussi d'autres projets de l'écosystème SpaceX. En particulier, l'ingénieur de l'entreprise Michael Nicholls a annoncé la fin réussie d'une étape importante concernant le test de 20 satellites Starlink V3 de nouvelle génération. Cela contribuera à perfectionner davantage l'IA et les systèmes de communication dans l'espace.

Cette nouvelle revêt également une grande importance pour les passionnés d'espace et de technologie. Le succès du projet Starship devrait réduire considérablement le coût des futurs vols vers Mars et la Lune. Le retour du système de fusée le plus puissant du monde dans un état prêt à être réutilisé rapproche un peu plus SpaceX de ses objectifs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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