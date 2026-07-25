To‘rabek Xabibullayev se qualifie pour la finale du tournoi d'Erevan sur un score de 5:0

Lors du tournoi international de boxe « Yerevan Mayor Cup » qui se déroule à Erevan, les représentants de l'Ouzbékistan ont garanti de nouvelles médailles. En demi-finale, To‘rabek Xabibullayev s'est imposé largement face à son adversaire iranien, décrochant ainsi le droit de combattre pour la médaille d'or.

De son côté, Samandar Olimov s'est incliné lors de son combat contre le représentant du pays hôte et a terminé la compétition avec une médaille de bronze. Désormais, deux boxeurs ouzbeks monteront sur le ring pour le titre en finale.

Xabibullayev n'a laissé aucune chance à son adversaire

Engagé dans la catégorie des -90 kg, To‘rabek Xabibullayev a affronté l'Iranien Hadi Mohammadnejad en demi-finale.

Le boxeur ouzbèke a mené les débats tout au long de la rencontre, s'imposant à l'unanimité des juges. Finalement, Xabibullayev sur le score de 5:0 a décroché une victoire convaincante.

Grâce à ce résultat, To‘rabek s'assure au moins une médaille d'argent et disputera la finale pour le trophée suprême du tournoi.

Olimov s'incline de justesse aux points

En demi-finale de la catégorie des -60 kg, Samandar Olimov est monté sur le ring face au représentant arménien Artur Bazeyan.

À l'issue du combat face au boxeur local, les juges sur le score de 1:4 ont donné la victoire à Bazeyan.

Ainsi, Olimov a manqué la qualification pour la finale, mais il remporte la médaille de bronze de la « Yerevan Mayor Cup ».

Deux boxeurs ouzbeks en lice pour l'or

Outre To‘rabek Xabibullayev, Shahzod Muzaffarov engagé dans la catégorie des -55 kg, s'est également qualifié pour la finale de la compétition.

En demi-finale, Muzaffarov avait battu le représentant arménien Suren Rubinyan sur le score de 5:0.

Boxeur Catégorie de poids Résultat To‘rabek Xabibullayev -90 kg Qualifié pour la finale Shahzod Muzaffarov -55 kg Qualifié pour la finale Samandar Olimov -60 kg Médaille de bronze

Toute l'attention se porte sur les finales

La délégation ouzbèke compte désormais au moins deux médailles d'argent et une de bronze. Cependant, si Xabibullayev et Muzaffarov l'emportent en finale, l'équipe nationale pourrait rentrer d'Erevan avec deux médailles d'or.

Les deux boxeurs s'attendent à une concurrence encore plus rude lors de l'étape décisive. Les affiches exactes et les horaires des finales seront communiqués ultérieurement.

Selon vous, Xabibullayev et Muzaffarov remporteront-ils tous les deux la médaille d'or ? Donnez votre avis dans les commentaires.