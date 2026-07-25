Succès historique pour SpaceX : Starship amerrit en douceur pour la première fois

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a achevé son 13e vol d'essai de son système de fusée super lourde Starship. Cette mission est devenue l'une des étapes les plus réussies de l'histoire du programme, car le vaisseau a effectué son premier amerrissage en douceur dans l'océan Indien tout en préservant son intégrité. Ce résultat ouvre une nouvelle ère dans l'exploration spatiale et la technologie des fusées réutilisables. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le vol a eu lieu le 24 juillet depuis le site de Starbase au Texas. Il s'agissait du deuxième test de la modification Starship V3, et le vaisseau a accompli sa mission une heure après le décollage. Selon ixbt.com, le vaisseau a continué de flotter pendant un certain temps après avoir touché la surface de l'eau et a continué à transmettre des données de télémétrie à la Terre. Le représentant de SpaceX, Dan Huot, a qualifié cet événement de "plus doux amerrissage de l'histoire du programme".

Problèmes techniques et nouvelles réalisations

Bien que la mission ait été jugée réussie, des pannes techniques inattendues ont été observées lors du retour du propulseur Super Heavy. Selon le plan, 13 moteurs Raptor auraient dû s'allumer simultanément pour réduire la vitesse. Cependant, selon les données de télémétrie, seulement 5 d'entre eux ont fonctionné. Par conséquent, le propulseur s'est écrasé dans les eaux du golfe du Mexique à une vitesse supérieure à celle prévue.

Néanmoins, le vaisseau Starship lui-même a accompli une série d'opérations importantes dans l'espace. En particulier, l'un des six moteurs Raptor a été rallumé dans l'espace lointain pendant le vol. Cette manœuvre est d'une importance vitale pour les futures missions orbitales et pour ramener le vaisseau sur Terre en toute sécurité. Le système de largage des satellites Starlink V3 de nouvelle génération à bord du vaisseau a également été testé.

Protection thermique et futurs projets

La phase de rentrée atmosphérique du vaisseau a été l'un des moments les plus passionnants. Les caméras embarquées ont diffusé en direct le corps du vaisseau entouré de plasma incandescent. La couche de protection thermique de Starship a prouvé qu'elle pouvait résister à des températures aussi extrêmes. Avant d'amerrir, le vaisseau s'est redressé à la verticale et a réduit sa vitesse à l'aide de trois moteurs.

Ce succès représente un grand pas en avant pour SpaceX sur la voie des vols vers Mars. Le système Starship est entièrement réutilisable et devrait réduire considérablement les coûts de transport de charges utiles dans l'espace. Cette nouvelle est également importante pour les passionnés de technologie, car le développement du système Starlink élargira à l'avenir l'accès à Internet haut débit dans le monde entier, y compris dans les zones reculées.

L'équipe de SpaceX analyse désormais les données recueillies et travaillera à l'amélioration du système d'atterrissage du propulseur Super Heavy lors des prochains vols. Lors des prochains tests, il est prévu non seulement d'amerrir dans l'océan, but aussi de rattraper le propulseur en plein vol à l'aide de la tour spéciale "Mechazilla".