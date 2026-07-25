Elon Musk loue la nouvelle protection thermique du Starship

·124·Technologie
Elon Musk loue la nouvelle protection thermique du Starship

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a annoncé après les derniers tests du vaisseau spatial Starship que son système de protection thermique s'est considérablement amélioré. En comparant les vols de Flight 10 à Flight 13, le milliardaire a fait l'éloge du revêtement de nouvelle génération en déclarant qu'« il a une apparence incroyable ». Ce changement est une étape cruciale vers la création d'un système de transport entièrement réutilisable pour l'espace. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les photos diffusées sur les réseaux sociaux, reflétant différentes étapes de test, montrent que les ingénieurs de SpaceX ont accompli un travail colossal sur la protection thermique. En particulier, après le test de Flight 10, des traces de surchauffe intense, des taches orange et des dommages sur les plaques de protection étaient clairement visibles sur le corps du vaisseau. Cependant, après le vol de Flight 13, la surface du vaisseau est restée presque inchangée, conservant une couleur noire uniforme.

Progrès technologique et capacités du Starship V3

L'amélioration de l'écran thermique est l'une des étapes stratégiques les plus importantes du programme Starship. Le vaisseau doit résister à des températures extrêmes générées lorsqu'il entre dans l'atmosphère à des vitesses très élevées. Si ce système ne fonctionne pas parfaitement, la réutilisation du vaisseau sera impossible, ce qui irait à l'encontre des projets de SpaceX visant à rendre les vols vers Mars et la Lune plus abordables.

Selon ixbt.com, le 13e vol d'essai du Starship (Flight 13) a été réalisé avec succès le 24 juillet depuis le site de Starbase au Texas. Ce test est entré dans l'histoire comme le deuxième vol de la version mise à jour appelée Starship V3. La nouvelle modification du vaisseau se distingue des précédentes non seulement par sa solidité, mais aussi par ses propriétés aérodynamiques.

Les experts soulignent que l'augmentation de la durabilité des plaques thermiques réduira le temps d'inspection technique du vaisseau entre les vols. Cela permettra à l'avenir de lancer les vaisseaux Starship dans l'espace plusieurs fois par jour, un peu comme des avions. Elon Musk considère cet objectif précis comme sa mission principale.

Actuellement, l'équipe de SpaceX continue d'analyser les données recueillies. Lors des prochains vols, la protection thermique devrait être testée dans des conditions encore plus difficiles. Ces réalisations serviront de fondement non seulement à l'industrie aérospatiale américaine, mais aussi au monde entier pour façonner un système de transport interplanétaire.

SpaceXElon MuskStarshipEspaceTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Lockheed Martin fournit une garantie de crédit de 500 millions de dollars pour ULALockheed Martin fournit une garantie de crédit de 500 millions de dollars pour ULAAujourd'hui, 03:50Un astronaute d'Artemis 2 appelle la NASA à modifier ses plans d'atterrissage sur la LuneUn astronaute d'Artemis 2 appelle la NASA à modifier ses plans d'atterrissage sur la LuneAujourd'hui, 02:20Litige entre Warner Bros. Discovery et Amazon : Le scandale du vol de talentsLitige entre Warner Bros. Discovery et Amazon : Le scandale du vol de talentsAujourd'hui, 01:51Phineas Fisher : Le hacker mystérieux qui a mis à genoux les fabricants de logiciels espionsPhineas Fisher : Le hacker mystérieux qui a mis à genoux les fabricants de logiciels espionsAujourd'hui, 01:29Intel enregistre sa croissance record des 15 dernières années : les inquiétudes derrière le succèsIntel enregistre sa croissance record des 15 dernières années : les inquiétudes derrière le succèsAujourd'hui, 01:21Traces extraterrestres : Des scientifiques proposent une nouvelle méthode pour chercher des signaux dans l'espaceTraces extraterrestres : Des scientifiques proposent une nouvelle méthode pour chercher des signaux dans l'espaceAujourd'hui, 00:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design