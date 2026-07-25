Elon Musk loue la nouvelle protection thermique du Starship

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a annoncé après les derniers tests du vaisseau spatial Starship que son système de protection thermique s'est considérablement amélioré. En comparant les vols de Flight 10 à Flight 13, le milliardaire a fait l'éloge du revêtement de nouvelle génération en déclarant qu'« il a une apparence incroyable ». Ce changement est une étape cruciale vers la création d'un système de transport entièrement réutilisable pour l'espace. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les photos diffusées sur les réseaux sociaux, reflétant différentes étapes de test, montrent que les ingénieurs de SpaceX ont accompli un travail colossal sur la protection thermique. En particulier, après le test de Flight 10, des traces de surchauffe intense, des taches orange et des dommages sur les plaques de protection étaient clairement visibles sur le corps du vaisseau. Cependant, après le vol de Flight 13, la surface du vaisseau est restée presque inchangée, conservant une couleur noire uniforme.

Progrès technologique et capacités du Starship V3

L'amélioration de l'écran thermique est l'une des étapes stratégiques les plus importantes du programme Starship. Le vaisseau doit résister à des températures extrêmes générées lorsqu'il entre dans l'atmosphère à des vitesses très élevées. Si ce système ne fonctionne pas parfaitement, la réutilisation du vaisseau sera impossible, ce qui irait à l'encontre des projets de SpaceX visant à rendre les vols vers Mars et la Lune plus abordables.

Selon ixbt.com, le 13e vol d'essai du Starship (Flight 13) a été réalisé avec succès le 24 juillet depuis le site de Starbase au Texas. Ce test est entré dans l'histoire comme le deuxième vol de la version mise à jour appelée Starship V3. La nouvelle modification du vaisseau se distingue des précédentes non seulement par sa solidité, mais aussi par ses propriétés aérodynamiques.

Les experts soulignent que l'augmentation de la durabilité des plaques thermiques réduira le temps d'inspection technique du vaisseau entre les vols. Cela permettra à l'avenir de lancer les vaisseaux Starship dans l'espace plusieurs fois par jour, un peu comme des avions. Elon Musk considère cet objectif précis comme sa mission principale.

Actuellement, l'équipe de SpaceX continue d'analyser les données recueillies. Lors des prochains vols, la protection thermique devrait être testée dans des conditions encore plus difficiles. Ces réalisations serviront de fondement non seulement à l'industrie aérospatiale américaine, mais aussi au monde entier pour façonner un système de transport interplanétaire.