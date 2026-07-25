Le réseau Starlink s'élargit : l'un des endroits les plus reculés du monde connecté à Internet

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Le réseau Starlink s'élargit : l'un des endroits les plus reculés du monde connecté à Internet

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, continue d'élargir la couverture de son Internet par satellite Starlink. Comme nouvelle étape importante, l'île de l'Ascension, située en plein cœur de l'océan Atlantique Sud et considérée comme l'un des lieux habités les plus reculés du monde, a été connectée au réseau Internet haut débit. C'est ce que rapporte le site ixbt.com en se basant sur une déclaration de l'entreprise. C'est Ixbt.com qui en fait part.

L'île de l'Ascension se distingue par sa situation géographique. Située à des milliers de kilomètres des continents, l'installation de câbles à fibre optique traditionnels ou d'une infrastructure de télécommunication terrestre y aurait été techniquement complexe et extrêmement coûteuse. Le projet Starlink devient la seule solution efficace précisément pour des régions aussi difficiles d'accès.

Un pas de plus vers une couverture mondiale

SpaceX a confirmé qu'il est désormais possible d'utiliser un Internet haut débit à faible latence dans l'ensemble de l'île, y compris dans sa capitale et son port principal, Georgetown. Cela offre aux habitants locaux, aux chercheurs et aux touristes la possibilité de s'intégrer pleinement dans l'espace d'information mondial.

Selon les experts de l'entreprise, le lancement du service Starlink dans cette région fait partie de la stratégie de SpaceX visant à garantir une communication ininterrompue à l'échelle de toute la planète. Auparavant, l'entreprise avait également lancé ses services dans l'archipel des Seychelles, dans l'océan Indien. De tels projets prouvent à quel point les technologies satellitaires sont importantes pour éliminer la fracture numérique.

L'intérêt pour la technologie Starlink est également élevé en Ouzbékistan. Alors que la question d'établir une connexion de qualité dans les régions montagneuses et isolées du pays reste d'actualité, l'activité mondiale d'entreprises telles que SpaceX devrait également avoir un impact positif sur la qualité de la communication régionale à l'avenir.

Aujourd'hui, Starlink dessert des millions d'utilisateurs dans des dizaines de pays à travers le monde grâce à sa constellation de satellites en orbite basse. L'entreprise ajoute de nouvelles régions à sa carte chaque mois, réalisant une révolution Internet dans des endroits inatteignables pour les fournisseurs traditionnels.

StarlinkSpaceXInternetTechnologieElon Musk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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